Украина получит HIMARS, Harpoons и 155-мм пушки – Резников о встрече в формате Рамштайн
Третья встреча в формате Рамштайн показала единство НАТО.
Так министр обороны Украины Резников Алексей прокомментировал итоги встречи контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн 15 июня в Брюсселе.
По словам министра обороны, Украине по итогам встречи будет поставлено больше вооружения.
Это 155-мм пушки, HIMARS, Harpoons и другие, вертолеты из Словакии, артиллерия из Канады, Польши и Нидерландов, РСЗО от Германии. И нечто еще.
– Украина продолжит борьбу за свободу и независимость. Наши партнеры продолжат поддерживать Украину.
НАТО имеет самое большое единство в своей истории. Украина победит, – отметил Алексей Резников.
Встреча контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн состоялась по инициативе министра обороны США Ллойда Остина для укрепления обороноспособности Украины.
Во встрече приняли участие председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли и главы оборонных ведомств около 50 государств мира.
Украину представили министр обороны Алексей Резников и заместитель Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк.