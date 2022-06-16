Июнь, 16 в 9:03

Третья встреча в формате Рамштайн показала единство НАТО.

Так министр обороны Украины Резников Алексей прокомментировал итоги встречи контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн 15 июня в Брюсселе.

По словам министра обороны, Украине по итогам встречи будет поставлено больше вооружения.

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Это 155-мм пушки, HIMARS, Harpoons и другие, вертолеты из Словакии, артиллерия из Канады, Польши и Нидерландов, РСЗО от Германии. И нечто еще.

– Украина продолжит борьбу за свободу и независимость. Наши партнеры продолжат поддерживать Украину. НАТО имеет самое большое единство в своей истории. Украина победит, – отметил Алексей Резников.

Встреча контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн состоялась по инициативе министра обороны США Ллойда Остина для укрепления обороноспособности Украины.

Во встрече приняли участие председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли и главы оборонных ведомств около 50 государств мира.

Украину представили министр обороны Алексей Резников и заместитель Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк.