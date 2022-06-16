Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Украина получит HIMARS, Harpoons и 155-мм пушки – Резников о встрече в формате Рамштайн

Татьяна Забожко, редактор ленты
HIMARS
Фото: Getty Images

Третья встреча в формате Рамштайн показала единство НАТО.

Так министр обороны Украины Резников Алексей прокомментировал итоги встречи контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн 15 июня в Брюсселе.

По словам министра обороны, Украине по итогам встречи будет поставлено больше вооружения.

Сейчас смотрят

Это 155-мм пушки, HIMARS, Harpoons и другие, вертолеты из Словакии, артиллерия из Канады, Польши и Нидерландов, РСЗО от Германии. И нечто еще.

– Украина продолжит борьбу за свободу и независимость. Наши партнеры продолжат поддерживать Украину.

НАТО имеет самое большое единство в своей истории. Украина победит, – отметил Алексей Резников.

Встреча контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн состоялась по инициативе министра обороны США Ллойда Остина для укрепления обороноспособности Украины.

Во встрече приняли участие председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли и главы оборонных ведомств около 50 государств мира.

Украину представили министр обороны Алексей Резников и заместитель Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк.

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка