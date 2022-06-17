Резніков розповів про подальші етапи війни та чим вона має закінчитися

Червень, 17 в 10:43

Україна продовжить отримувати військову допомогу від західних партнерів. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков за підсумками засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.

– Мав честь представляти нашу державу на третьому засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, який створено за ініціативою США. Ключове: поставки будуть. Якісні поставки. Але не все можна озвучувати вже і зараз. Все буде згодом, – запевнив він.

Також Олексій Резніков розповів, що взяв участь у зустрічі міністрів оборони країн Північноатлантичного альянсу. Крім цього, провів близько десяти змістовних двосторонніх зустрічей з колегами.

– Всі міністри висловили підтримку українському народу і Збройним силам України. Я пишаюся нашою армією. Пишаюся тим, що всі колеги захоплюються нашими воїнами, їхньою звитягою. Вони розуміють, що ми боремося не тільки за Україну, а й за вільну Європу, – додав він.

Олексій Резніков наголосив, що першочерговим завданням є зупинення російської навали, адже російські злочинці нищать усе на територіях, які їм вдається тимчасово захопити. Для цього Україні потрібне швидке посилення за рахунок постачань артилерії, танків і бронетехніки, засобів ППО.

Зараз дивляться

– Завданням другого етапу є вихід у якомога швидші терміни на лінії розмежування та адміністративну межу станом на 24 лютого. Саме на цьому ми концентруємося. Наша глобальна мета – деокупація і реінтеграція всіх територій України у міжнародно визнаних кордонах. Використовувати зброю для нападу на Росію чи захоплення її територій Україна не збирається. Ми не Росія. І наші партнери це розуміють, – зауважив міністр.

Олексій Резніков додав, що європейська та євроатлантична інтеграція залишається незмінним курсом нашої держави. Україна вже довела, що може бути надійним щитом Європи на сході. А всебічна співпраця з нашою державою відкриває нові можливості для європейської спільноти.

Саме тому, за словами міністра, відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом, є пріоритетом європейської безпеки та повинно стати частиною стратегії вільного світу.

Джерело: Олексій Резніков