Резніков розповів про подальші етапи війни та чим вона має закінчитися
Україна продовжить отримувати військову допомогу від західних партнерів. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков за підсумками засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.
– Мав честь представляти нашу державу на третьому засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, який створено за ініціативою США. Ключове: поставки будуть. Якісні поставки. Але не все можна озвучувати вже і зараз. Все буде згодом, – запевнив він.
Також Олексій Резніков розповів, що взяв участь у зустрічі міністрів оборони країн Північноатлантичного альянсу. Крім цього, провів близько десяти змістовних двосторонніх зустрічей з колегами.
– Всі міністри висловили підтримку українському народу і Збройним силам України. Я пишаюся нашою армією. Пишаюся тим, що всі колеги захоплюються нашими воїнами, їхньою звитягою. Вони розуміють, що ми боремося не тільки за Україну, а й за вільну Європу, – додав він.
Олексій Резніков наголосив, що першочерговим завданням є зупинення російської навали, адже російські злочинці нищать усе на територіях, які їм вдається тимчасово захопити. Для цього Україні потрібне швидке посилення за рахунок постачань артилерії, танків і бронетехніки, засобів ППО.
– Завданням другого етапу є вихід у якомога швидші терміни на лінії розмежування та адміністративну межу станом на 24 лютого. Саме на цьому ми концентруємося. Наша глобальна мета – деокупація і реінтеграція всіх територій України у міжнародно визнаних кордонах.
Використовувати зброю для нападу на Росію чи захоплення її територій Україна не збирається. Ми не Росія. І наші партнери це розуміють, – зауважив міністр.
Олексій Резніков додав, що європейська та євроатлантична інтеграція залишається незмінним курсом нашої держави. Україна вже довела, що може бути надійним щитом Європи на сході. А всебічна співпраця з нашою державою відкриває нові можливості для європейської спільноти.
Саме тому, за словами міністра, відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом, є пріоритетом європейської безпеки та повинно стати частиною стратегії вільного світу.
Джерело: Олексій Резніков