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Факты / Украина

Голода не будет: чего ждать от цен на продукты и что может подорожать

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Голода не будет: чего ждать от цен на продукты и что может подорожать
Фото: Depositphotos

Согласно оценкам Национального банка Украины, в этом году инфляция будет составлять 20%. Но потребительская корзина украинцев вырастет в цене немного больше – примерно на уровне 30%.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

– Сегодняшние цены довольно серьезно выросли. Овощи и борщовый набор – примерно на 50%, хлеб вырос в цене на 20% с начала этого года. Если посмотреть на другие продукты – мясо и молоко – там рост на уровне 15-18%, но это очень высокий показатель за полгода. Это достаточно значимо для кармана украинцев, – объяснил он.

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Олег Пендзин заверил, что в Украине голода точно не будет. В то же время он не исключает, что украинцам придется отказываться от определенных дорогих продуктов. Но, по его словам, на столе будет все, что можно сделать самостоятельно.

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Кроме того, Олег Пендзин добавил, что из-за начала периода консерваций возможно повышение цены на сахар. Также он не исключает, что возможен рост цены на хлеб и крупы.

Поскольку как только откроются украинские порты и начнется экспорт пшеницы, будет сравниваться цена внешнего рынка и внутреннего. Но эксперт подчеркнул, что такой рост будет доступен для рядового гражданина.

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