Июнь, 18 в 16:13

Согласно оценкам Национального банка Украины, в этом году инфляция будет составлять 20%. Но потребительская корзина украинцев вырастет в цене немного больше – примерно на уровне 30%.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

– Сегодняшние цены довольно серьезно выросли. Овощи и борщовый набор – примерно на 50%, хлеб вырос в цене на 20% с начала этого года. Если посмотреть на другие продукты – мясо и молоко – там рост на уровне 15-18%, но это очень высокий показатель за полгода. Это достаточно значимо для кармана украинцев, – объяснил он.

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Олег Пендзин заверил, что в Украине голода точно не будет. В то же время он не исключает, что украинцам придется отказываться от определенных дорогих продуктов. Но, по его словам, на столе будет все, что можно сделать самостоятельно.

Кроме того, Олег Пендзин добавил, что из-за начала периода консерваций возможно повышение цены на сахар. Также он не исключает, что возможен рост цены на хлеб и крупы.

Поскольку как только откроются украинские порты и начнется экспорт пшеницы, будет сравниваться цена внешнего рынка и внутреннего. Но эксперт подчеркнул, что такой рост будет доступен для рядового гражданина.