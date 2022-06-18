Червень, 18 в 16:13

Згідно з оцінками Національного банку України, цьогоріч інфляція становитиме 20%. Але споживчий кошик українців зросте у ціні дещо більше – приблизно, на рівні 30%.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

– Сьогоднішні ціни досить серйозно зросли. Овочі та борщовий набір – приблизно на 50%, хліб виріс у ціні на 20% з початку цього року. Коли подивитися на інші продукти – м’ясо та молоко – там ріст на рівні 15-18%, але це надзвичайно високий показник за півроку. Це досить значимо для кишені українців, – пояснив він.

Зараз дивляться

Олег Пендзин запевнив, що в Україні голоду точно не буде. Водночас він не виключає, що українцям доведеться відмовлятися від певних дорогих продуктів. Але, за його словами, на столі буде все, що можна виробити самостійно.

Крім того, Олег Пендзин додав, що через початок періоду консервацій можливе підвищення ціни на цукор. Також він не виключає, що можливе зростання ціни на хліб та крупу.

Оскільки щойно відкриються українські порти і розпочнеться екпорт пшениці, зрівнюватиметься ціна зовнішнього ринку та внутрішнього. Але есперт наголосив, що таке зростання буде доступним для пересічного громадянина.