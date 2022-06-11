Херсонские арбузы и мелитопольская черешня: какая будет стоимость сезонных продуктов этим летом

Июнь, 11 в 20:58

В Украине наблюдается дефицит ряда товаров в результате боевых действий или временной оккупации восточных территорий. Кроме мелитопольской черешни, в этом году будет меньше херсонских арбузов. По этой причине цены на сезонные продукты не станут дешевле, рассказал фермер Роман Дяжук в эфире украинского телеканала.

По его словам, сейчас перевозчики установили среднюю стоимость 40-45 грн, поэтому доставка в столицу будет стоить около 2 грн за кг. Это цена без учета себестоимости упаковки, перевозки в магазины и другие расходы.

Предварительно украинцы будут покупать арбузы за 60 грн/кг, а ближе к концу лета цена снизится до 25 грн/кг. В прошлом году преимущественно стоимость одного кг арбузов составляла около 12 грн.

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— Импорт будет в значительной степени зависеть от урожая арбузов в мире в этом году. Пока можно приобрести импортный арбуз в Украине за 60-70 грн/кг, — отметил заместитель директора Института аграрной экономики НААН Украины Николай Пугачев.

По неофициальным подсчетам, ежегодно жители Украины употребляли около 400 тыс. тонн арбузов, среди которых около 150 тыс. тонн – это урожай в Херсонской области. Еще 75 тыс. тонн выращивали фермеры в Донецкой, Луганской, Николаевской и Запорожской областях. Поэтому можно смело утверждать, что более половины ежегодного урожая арбузов находятся на оккупированной территории или возле фронта.

Осуществлять импорт товаров дешевле морских портов, поэтому если Россия будет продолжать их блокировать, то это тоже может повлиять на увеличение стоимости продуктов.