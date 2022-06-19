Июнь, 19 в 0:54

В результате ракетных ударов российскими войсками по Кривому Рогу есть пострадавшие среди мирного населения.

Об этом в вечернем обращении 18 июня сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.

— Сегодня был прилет нескольких вражеских крылатых ракет в Ингулецкий район Кривого Рога. Я не могу дать всю информацию, но разрушения очень значительные. Есть потери, а среди гражданских – двое пострадавших. Медики оказали необходимую помощь. На месте до сих пор работают спасатели, — сообщил он.

Глава Криворожской военной администрации также сообщил, что противник продолжает минировать участки вдоль реки Ингулец, а для попытки сдержать украинских защитников — оккупанты стреляли из артиллерии, минометов и РСЗО вдоль всей линии соприкосновения.

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— Под ударом оккупантов была Большая Костромка, это Зеленодольская громада. Есть разрушения, но к счастью, жертв нет – оттуда были люди эвакуированы, — сообщил Вилкул.

Он добавил, что в результате обстрела Апостоловской громады жители также не пострадали, но была разрушена линия электропередач, однако благодаря работе коммунальных служб — она уже восстановлена.

Александр Вилкул в очередной раз призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку идет война.

Источник: Олександр Вілкул

Фото: Скриншот из видео / Олександр Вілкул