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Факты / Украина

Россияне атаковали ракетами Кривой Рог. Есть пострадавшие

Татьяна Забожко, редактор ленты
Подтверждено
Россияне атаковали ракетами Кривой Рог. Есть пострадавшие
Фото: Depositphotos

18 июня в городе Кривой Рог Днепропетровской области раздались взрывы.

Обновлено в 13.34. Глава городской военно-гражданской администрации Александр Вилкул сообщил, что вражеские ракеты попали в Ингулецкий район.

По предварительной информации руководителя областной военной администрации Валентина Резниченко, в результате атаки РФ пострадали два человека.

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На месте попадания есть разрушение. Сейчас там работают спасатели.

Глава города просит людей не публиковать никакой информации об обстреле РФ в соцсетях.

Более подробную информацию Александр Вилкул обещает предоставить позже.

Напомним, что в Криворожском районе Днепропетровской области неспокойно с ночи.

Российские оккупанты ударили из артиллерии по селу Великая Костромка.

По словам главы областной военной администрации Валентина Резниченко, в результате вражеских обстрелов в населенном пункте есть разрушения.

Люди во время ночной атаки армии РФ не пострадали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 115-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Александр Вилкул, Валентин Резниченко

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