Россияне атаковали ракетами Кривой Рог. Есть пострадавшие
18 июня в городе Кривой Рог Днепропетровской области раздались взрывы.
Обновлено в 13.34. Глава городской военно-гражданской администрации Александр Вилкул сообщил, что вражеские ракеты попали в Ингулецкий район.
По предварительной информации руководителя областной военной администрации Валентина Резниченко, в результате атаки РФ пострадали два человека.
На месте попадания есть разрушение. Сейчас там работают спасатели.
Глава города просит людей не публиковать никакой информации об обстреле РФ в соцсетях.
Более подробную информацию Александр Вилкул обещает предоставить позже.
Напомним, что в Криворожском районе Днепропетровской области неспокойно с ночи.
Российские оккупанты ударили из артиллерии по селу Великая Костромка.
По словам главы областной военной администрации Валентина Резниченко, в результате вражеских обстрелов в населенном пункте есть разрушения.
Люди во время ночной атаки армии РФ не пострадали.
Полномасштабная война в Украине длится уже 115-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Александр Вилкул, Валентин Резниченко