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Факты / Мир

Шольц призывает упростить прием новых членов в Европейский Союз

Анастасия Гевко, редактор ленты
Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

Канцлер Германии Олаф Шольц выступает за реформирование Европейского Союза, чтобы упростить прием новых членов.

Как сказал Шольц в интервью DPA, не только кандидатам необходимо готовиться к вступлению в ЕС, но и самому европейскому сообществу следует заниматься подготовкой к приему новых членов.

– Для этого оно должно модернизировать свои структуры и процессы принятия решений. Не всегда возможно единогласно вынести решение, даже если сегодня процедура предусматривает единогласие, – сказал немецкий канцлер. 

Он добавил, что этот вопрос он собирается обсудить во время саммита Евросоюза 23-24 июня.

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Напомним, главы государств и правительств 27 стран-участниц ЕС во время этого саммита рассмотрят заявки на членство Украины, Молдовы и Грузии. 

Ранее Еврокомиссия рекомендовала присвоить Украине и Молдове статус официальных кандидатов на вступление в Евросоюз. 

Сам Олаф Шольц четко высказался в поддержку этого подхода во время визита в Киев 16 июня.

Отметим, что статус кандидата на вступление в ЕС можно получить лишь в случае единогласной поддержки всех стран-членов. Дискуссии о смягчении этого принципа ведутся уже давно, однако решение о реформировании подхода могут принять также лишь все государства – участники ЕС.

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Источник: Deutsche Welle
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