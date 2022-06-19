Шольц призывает упростить прием новых членов в Европейский Союз

Июнь, 19 в 17:37

Канцлер Германии Олаф Шольц выступает за реформирование Европейского Союза, чтобы упростить прием новых членов.

Как сказал Шольц в интервью DPA, не только кандидатам необходимо готовиться к вступлению в ЕС, но и самому европейскому сообществу следует заниматься подготовкой к приему новых членов.

– Для этого оно должно модернизировать свои структуры и процессы принятия решений. Не всегда возможно единогласно вынести решение, даже если сегодня процедура предусматривает единогласие, – сказал немецкий канцлер.

Он добавил, что этот вопрос он собирается обсудить во время саммита Евросоюза 23-24 июня.

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Напомним, главы государств и правительств 27 стран-участниц ЕС во время этого саммита рассмотрят заявки на членство Украины, Молдовы и Грузии.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала присвоить Украине и Молдове статус официальных кандидатов на вступление в Евросоюз.

Сам Олаф Шольц четко высказался в поддержку этого подхода во время визита в Киев 16 июня.

Отметим, что статус кандидата на вступление в ЕС можно получить лишь в случае единогласной поддержки всех стран-членов. Дискуссии о смягчении этого принципа ведутся уже давно, однако решение о реформировании подхода могут принять также лишь все государства – участники ЕС.