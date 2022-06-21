Арестович назвал потери армии Украины с начала полномасштабной войны

Июнь, 20 в 21:10

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что армия Украины с начала полномасштабной войны с Россией потеряла около 10 тысяч украинских защитников убитыми и еще около 30 тысяч ранены.

Об этом Арестович сказал в интервью журналисту и ведущему Дмитрию Гордону, опубликованном в YouTube в понедельник, 20 июня.

– Точную цифру не скажу, но приблизительно где-то под 10 тыс. убитыми и (раненых, – Ред.) примерно один к трем (убитым, – Ред.). Но надо понимать, что где-то 98% раненых возвращают обратно в армию. То есть это не те раненые, которые остаются навсегда, – пояснил советник руководителя Офиса президента.

Отметим, что 9 июня глава Минобороны Алексей Резников заявил, что Украина ежедневно теряет до сотни своих бойцов, тогда как число раненых в день может доходить до полутысячи. Однако советник Офиса президента Михаил Подоляк в тот же день назвал другую цифру потерь – по его словам, в день Украина теряет до 100-200 защитников убитыми.

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До этого, 1 июня, президент Владимир Зеленский сообщал, что на фронте ежедневно гибнет от 60 до 100 украинских военных и еще около 500 ежедневно получают ранения.