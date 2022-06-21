Арестович назвав втрати армії України з початку повномасштабної війни

Червень, 20 в 21:10

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що армія України з початку повномасштабної війни з Росією втратила близько 10 тисяч українських захисників убитими та ще близько 30 тисяч поранено.

Про це Арестович сказав в інтерв’ю журналісту та ведучому Дмитру Гордону, опублікованому на YouTube у понеділок, 20 червня.

– Точну цифру не скажу, але приблизно десь під 10 тис. убитими та (поранених, – Ред.) приблизно один до трьох (убитих, – Ред.). Але треба розуміти, що десь 98% поранених повертають назад до армії. Тобто, це не ті поранені, які залишаються назавжди, – пояснив радник керівника Офісу президента.

Зазначимо, що 9 червня глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що Україна щодня втрачає до сотні своїх бійців, тоді як кількість поранених на день може сягати півтисячі. Проте радник Офісу президента Михайло Подоляк того ж дня назвав іншу цифру втрат – за його словами, щодня Україна втрачає до 100-200 захисників убитими.

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До цього, 1 червня, президент Володимир Зеленський повідомляв, що на фронті щодня гине від 60 до 100 українських військових та ще близько 500 щодня зазнають поранень.