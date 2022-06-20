Июнь, 20 в 8:23

На Лиманском направлении российский враг нанес авиационный удар с двух самолетов Су-25 в районе населенного пункта Пришиб и ракетный удар в районе населенного пункта Маяки.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Авиацию враг применил и на Авдеевском направлении. Теми же самолетами оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Шевченко и Угледар.

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По данным Генштаба, захватчики нанесли авиационные удары парами самолетов Су-25 вблизи Белой Горы и Мирной Долины в Луганской области.

В акватории омывающих Украину морей основные усилия российская армия сосредоточивает на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

В Генштабе сообщают, что в готовности к нанесению ракетных ударов по Украине российский враг держит пять носителей крылатых ракет морского базирования.

Как развивается ситуация на фронте, можно проследить на карте боевых действий в Украине.

Напомним, что война в Украине длится уже 117-й день.