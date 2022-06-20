Червень, 20 в 8:23

На Лиманському напрямку російський ворог завдав авіаційного удару з двох літаків Су-25 в районі населеного пункту Пришиб та ракетного удару в районі населеного пункту Маяки.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Авіацію ворог застосував і на Авдіївському напрямку. Тими самими літаками окупанти обстріляли райони населених пунктів Шевченко та Вугледар.

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За даними Генштабу, загарбники завдали авіаційних ударів парами літаків Су-25 поблизу Білої Гори та Мирної Долини на Луганщині.

В акваторії морів, які омивають Україну, основні зусилля російська армія зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

У Генштабі повідомляють, що у готовності до завдання ракетних ударів по Україні російський ворог утримує п’ять носіїв крилатих ракет морського базування.

Як розвивається ситуація на фронті, можна прослідкувати на карті бойових дій в Україні.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 117-й день.