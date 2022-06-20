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Факты / Украина

Российские войска обстреляли Харьков и область, ранены трое детей

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Российские войска обстреляли Харьков и область, ранены трое детей
Фото: Depositphotos

Россияне нанесли удары по Харькову и области, в результате чего ранения получили трое детей.

Об этом сообщил начальник ГУ ЧП в Харьковской области Владимир Тимошко.

— В течение прошлого дня военные российской федерации нанесли удары по городу Чугуеву, селам Харьковской области Барановка, Ивановка, Коробочкино, — говорится в сообщении.

Также Тимошко сообщил, что ночью враг выпустил ракеты по Харькову и населенным пунктам пригорода.

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В результате повреждены частные дома, хозяйственные постройки и гаражи, помещения учебного заведения в городе Люботино.

В селе Ивановка в результате взрыва снаряда ранения получили трое детей.

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