Российские войска обстреляли Харьков и область, ранены трое детей
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Россияне нанесли удары по Харькову и области, в результате чего ранения получили трое детей.
Об этом сообщил начальник ГУ ЧП в Харьковской области Владимир Тимошко.
— В течение прошлого дня военные российской федерации нанесли удары по городу Чугуеву, селам Харьковской области Барановка, Ивановка, Коробочкино, — говорится в сообщении.
Также Тимошко сообщил, что ночью враг выпустил ракеты по Харькову и населенным пунктам пригорода.
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В результате повреждены частные дома, хозяйственные постройки и гаражи, помещения учебного заведения в городе Люботино.
В селе Ивановка в результате взрыва снаряда ранения получили трое детей.