Російські війська обстріляли Харків і область, поранено трьох дітей

Червень, 20 в 8:45

Росіяни завдали ударів по Харкову і області, внаслідок чого поранень зазнали троє дітей.

Про це повідомив начальник ГУ НП у Харківській області Володимир Тимошко.

– Протягом минулого дня військові Російської Федерації завдали ударів по місту Чугуєву, селам Харківської області Баранівка, Іванівка, Коробочкіне, – йдеться у повідомленні.

Також Тимошко повідомив, що вночі ворог випустив ракети по Харкову та населених пунктах передмістя.

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В результаті пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та гаражі, приміщення навчального закладу в місті Люботині.

У селі Іванівка внаслідок вибуху снаряду поранення отримали троє дітей.