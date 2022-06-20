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Факти / Україна

Російські війська обстріляли Харків і область, поранено трьох дітей

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Російські війська обстріляли Харків і область, поранено трьох дітей
Фото: Depositphotos

Росіяни завдали ударів по Харкову і області, внаслідок чого поранень зазнали троє дітей.

Про це повідомив начальник ГУ НП у Харківській області Володимир Тимошко.

Протягом минулого дня військові Російської Федерації завдали ударів по місту Чугуєву, селам Харківської області  Баранівка, Іванівка, Коробочкіне, – йдеться у повідомленні.

Також Тимошко повідомив, що вночі ворог випустив ракети по Харкову та населених пунктах передмістя.

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В результаті пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та гаражі, приміщення навчального закладу в місті Люботині.

У селі Іванівка внаслідок вибуху снаряду поранення отримали троє дітей.

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