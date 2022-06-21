Вторжение Беларуси в Украину: Жданов назвал два возможных направления
Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что в случае, если самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко все же решится поддержать войну России, развязанную против Украины, он использует два основных направления – Волынскую и Ровенскую области.
– Основные направления для вторжения Беларуси в Украину – это может быть Волынское и Ровенское. Думаю, что дальше они не пойдут, – сказал Олег Жданов.
Он отметил, что в случае нападения армии Лукашенко Беларусь будет преследовать сразу две цели – открыть второй фронт, или отрезать Украину от западной помощи.
– Чтобы мы воевали на два фронта. Любой военный вам скажет, что это очень тяжело. Еще никто не выигрывал войну на два фронта. А вторая, и не менее главная задача – это попытка отрезать Украину от западной помощи, – сообщил Олег Жданов.
Он отметил, что возможна попытка перерезания основных путей доставки западной помощи и вооружения Украине.
– Вторжение наземной группировки может происходить в направлении Луцк-Львов или Ровно-Львов или Ровно-Тернополь, и будет перерезать основные пути доставки западной помощи и вооружения Украине. Вторжение будет производиться военными колоннами, как это делали россияне в феврале. На Волыни и Ровенской области местность такая, что особенно в предбоевом порядке не пойдешь, и они будут вынуждены в колоннах выдвигаться и заходить на территорию Украины, – пояснил эксперт.