Июнь, 20 в 23:43

Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что в случае, если самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко все же решится поддержать войну России, развязанную против Украины, он использует два основных направления – Волынскую и Ровенскую области.

– Основные направления для вторжения Беларуси в Украину – это может быть Волынское и Ровенское. Думаю, что дальше они не пойдут, – сказал Олег Жданов.

Он отметил, что в случае нападения армии Лукашенко Беларусь будет преследовать сразу две цели – открыть второй фронт, или отрезать Украину от западной помощи.

– Чтобы мы воевали на два фронта. Любой военный вам скажет, что это очень тяжело. Еще никто не выигрывал войну на два фронта. А вторая, и не менее главная задача – это попытка отрезать Украину от западной помощи, – сообщил Олег Жданов.

Он отметил, что возможна попытка перерезания основных путей доставки западной помощи и вооружения Украине.

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