Вторгнення Білорусі в Україну: Жданов назвав два можливих напрямки
Військовий експерт Олег Жданов повідомив, що у разі, якщо самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко все ж вирішить підтримати війну Росії, розв’язану проти України, він використає два основних напрямки – Волинську та Рівненську області.
– Основні напрямки для вторгнення Білорусі в Україну – це може бути Волинське і Рівненське. Думаю, що далі вони не підуть, – сказав Олег Жданов.
Він зазначив, що у разі нападу армії Лукашенка, Білорусь переслідуватиме одразу дві мети – відкрити другий фронт, або відрізати Україну від західної допомоги.
– Щоб ми воювали на два фронти. Будь-який військовий вам скаже, що це дуже важко. Ще ніхто не вигравав війну на два фронти. А друге, і не менш головне завдання – це спроба відрізати Україну від західної допомоги, – повідомив Олег Жданов.
Він наголосив, що можлива спроба перерізання основних шляхів доставки західної допомоги та озброєння Україні.
– Вторгнення наземного угруповання може відбуватися в напрямку Луцьк-Львів або Рівне-Львів або Рівне-Тернопіль, і буде перерізання основних шляхів доставки західної допомоги та озброєння Україні. Вторгнення здійснюватиметься військовими колонами, як це робили росіяни в лютому. На Волині та в Рівненській області місцевість така, що особливо в передбойовому порядку не підеш, і вони будуть змушені в колонах висуватися і заходити на територію України, – пояснив експерт.