Червень, 20 в 23:43

Військовий експерт Олег Жданов повідомив, що у разі, якщо самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко все ж вирішить підтримати війну Росії, розв’язану проти України, він використає два основних напрямки – Волинську та Рівненську області.

– Основні напрямки для вторгнення Білорусі в Україну – це може бути Волинське і Рівненське. Думаю, що далі вони не підуть, – сказав Олег Жданов.

Він зазначив, що у разі нападу армії Лукашенка, Білорусь переслідуватиме одразу дві мети – відкрити другий фронт, або відрізати Україну від західної допомоги.

– Щоб ми воювали на два фронти. Будь-який військовий вам скаже, що це дуже важко. Ще ніхто не вигравав війну на два фронти. А друге, і не менш головне завдання – це спроба відрізати Україну від західної допомоги, – повідомив Олег Жданов.

Він наголосив, що можлива спроба перерізання основних шляхів доставки західної допомоги та озброєння Україні.

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