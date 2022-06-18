Может ли белорусская армия самостоятельно напасть на Украину: Денисенко о вероятности вторжения

Июнь, 18 в 20:18

Белорусские войска вероятнее всего не смогут решиться на повторное полномасштабное вторжение в Украину без надлежащей поддержки страны-агрессора России. Такого мнения придерживается советник главы Министерства внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

Он напомнил, что белорусская армия сейчас на военных учениях недалеко от государственных границ Украины. Однако на этой территории нет концентрации Вооруженных сил Российской Федерации.

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— Сейчас белорусы проводят учения. Но пока мы не видим концентрации российских войск, которые могли бы приступить к атаке на Украину. Говорить о том, что белорусская армия самостоятельно без России может приступить к таким действиям — это очень маловероятно, — считает советник министра внутренних дел.

Денисенко отметил, что количества личного состава белорусской армии мало для самостоятельного наступления на столицу или западные области Украины.

По его словам, правоохранители фиксируют диверсионно-разведывательные группы почти во всех областях Украины, а не только возле границ с Беларусью.