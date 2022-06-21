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Факти / Україна / Суспільство

Тошківка повністю окупована російською армією – голова РВА

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Російські військові
Фото: Dreamstime

Селище Тошківка на Луганщині повністю окупована російськими військами, ворог намагається прорвати нашу оборону.

Про це в ефірі національного телемарафону сказав голова районної військової адміністрації Роман Власенко.

За його словами, у Сєвєродонецьку не припиняються вуличні бої.

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– Наші хлопці контролюють забудову навколо Сєвєродонецька, населені пункти-сателіти міста, – наголосив Власенко.

У Сєвєродонецьку окупанти продовжують гатити по промзоні, житлових будинках біля промзон.

Роман Власенко погоджується із фахівцями Інституту вивчення війни про те, що цей тиждень може бути вирішальним, а бої будуть лише більш інтенсивними.

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За його інформацією, на лінію зіткнення окупанти стягнули все що могли: резерви особового складу і техніки.

– За нашою інформацією, Тошківка повністю окупована росіянами. Вони намагаються продавити оборону наших хлопців між Мирною Долиною і Гірським. Їх зупинили вчора, але тиск триває, – розповідає Роман Власенко.

Під потужними обстрілами Лисичанськ, Гірське, Попаснянська громада – від Миколаївки до Тошківки та Устинівки.

20 червня ЗСУ відбили штурм окупантів у районі Мирної Долини та Білої Гори на Сєвєродонецькому напрямку, а також у районі Богородичного на Слов’янському напрямків.

Джерело: УНІАН
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