Июнь, 24 в 15:56

Враг пытается оцепить Вооруженные силы Украины в районе Лисичанска и взять под полный контроль Северодонецк.

Об этом на брифинге заявил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

Он отметил, что самыми горячими участками фронта остаются населенные пункты на южном и юго-восточном направлениях Северодонецка.

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— Противник значительно увеличил количество авиационных налетов. В результате ударов по Лисичанску и окрестных населенных пунктах разрушено большое количество зданий. Несмотря на потери личного состава и техники, россияне продолжают преобладать Силы обороны на отдельных направлениях в несколько раз, что позволяет им добиться определенных тактических успехов, — сказал спикер Минобороны.

Ранее Мотузяник заявил, что для создания видимости присутствия белорусские войска размещают деревянные муляжи танков в приграничных районах. Также на белорусской территории остаются российские подразделения и комплексы Искандер.

По словам Мотузяника, все еще сохраняется угроза ракетных ударов по Украине с территории Беларуси.