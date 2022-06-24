Враг пытается оцепить ВСУ в районе Лисичанска и захватить Северодонецк — Мотузяник
Враг пытается оцепить Вооруженные силы Украины в районе Лисичанска и взять под полный контроль Северодонецк.
Об этом на брифинге заявил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.
Он отметил, что самыми горячими участками фронта остаются населенные пункты на южном и юго-восточном направлениях Северодонецка.
— Противник значительно увеличил количество авиационных налетов. В результате ударов по Лисичанску и окрестных населенных пунктах разрушено большое количество зданий. Несмотря на потери личного состава и техники, россияне продолжают преобладать Силы обороны на отдельных направлениях в несколько раз, что позволяет им добиться определенных тактических успехов, — сказал спикер Минобороны.
Ранее Мотузяник заявил, что для создания видимости присутствия белорусские войска размещают деревянные муляжи танков в приграничных районах. Также на белорусской территории остаются российские подразделения и комплексы Искандер.
По словам Мотузяника, все еще сохраняется угроза ракетных ударов по Украине с территории Беларуси.