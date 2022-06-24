Июнь, 24 в 1:28

Украина может нацелиться на уничтожение Черноморского флота РФ, который находится в бухте временно оккупированного Севастополя.

С такой оценкой выступил военный эксперт Олег Жданов на своем Youtube-канале.

Его спросили, рассматривается ли кроме ракетного удара по Керченскому мосту возможность уничтожения российского Черноморского флота в Севастополе.

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— Я думаю, это будет рассматриваться Генеральным штабом — и то, и то. Севастополь попадает в зону поражения ракетного комплекса Harpoon, и я не исключаю такую возможность, что может быть принято решение, что в Севастополе, либо на рейде, либо в бухте, может быть нанесен удар по Черноморскому флоту. Особенно, когда идет загрузка ракет Калибр на борт подводных лодок, — сказал он.

Военный эксперт отметил, что в надводном положении подводные лодки РФ загружаются ракетами возле открытых пирсов не заходя при этом в грот.

— Потом эти ракеты убивают наших граждан. Поэтому я думаю, что при возможности будет рассмотрен вопрос и может быть мы нанесем удар. Пусть хотя бы уйдут на загрузку этих ракет в Новороссийск. Туда мы, к сожалению, не достаем, хотя, может быть, пока, — добавил Олег Жданов.

Накануне оперативное командование ЮГ сообщило, что в Черном море находятся пять кораблей с 40 крылатыми ракетами на борту из-за чего сохраняется опасность ракетных ударов по южным регионам Украины.

Источник: Олег Жданов