Червень, 24 в 1:28

Україна може націлитись на знищення Чорноморського флоту РФ, який знаходиться у бухті тимчасово окупованого Севастополя.

З такою оцінкою виступив військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-каналі.

Його запитали, чи розглядається окрім ракетного удару по Керченському мосту можливість знищення російського Чорноморського флоту в Севастополі.

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– Я думаю, це розглядатиметься Генеральним штабом, і те, і те. Севастополь потрапляє в зону ураження ракетного комплексу Harpoon і я не виключаю такої можливості, що може бути ухвалене рішення, що в Севастополі, або на рейді, або в бухті, може бути завдано удару по Чорноморському флоту. Особливо коли йде завантаження ракет Калібр на борт і підводних човнів, – сказав він.

Військовий експерт зазначив, що в надводному положенні підводні човни РФ завантажуються ракетами біля відкритих пірсів, не заходячи при цьому в грот.

– Потім ці ракети вбивають наших громадян. Тому я думаю, що при можливості буде розглянуто питання і, можливо, ми завдамо удару. Нехай хоча б підуть на завантаження цих ракет до Новоросійська. Туди ми, на жаль, не дістаємо, хоча, можливо, поки що, – додав Олег Жданов.

Напередодні оперативне командування Південь повідомило, що в Чорному морі знаходяться п’ять кораблів із 40 крилатими ракетами на борту, через що зберігається небезпека ракетних ударів по південних регіонах України.

Джерело: Олег Жданов