Июнь, 25, 2022 в 16:50

Некоторые подразделения спецназначения РФ сейчас проводят совместные учения с силами специальных операций Беларуси. Угроза этих учений заключается в возможной подготовке диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) для их дальнейшего перебрасывания в Украину.

Об этом рассказал в одном из интервью представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

– На сегодняшний день отдельные подразделения спецназначения РФ проводят совместные учения с подразделениями сил специальных операций Беларуси. Они отрабатывают применение спецподразделений с территории Беларуси на территорию Украины. И изучают район возможных боевых действий. Мы это видели и в предыдущие годы, когда проводились двусторонние совместные учения россиян и белорусов у наших границ. Это по всей линии границы. В чем угроза? Угроза заключается в том, что это могут готовиться диверсионно-разведывательные группы, которые затем могут войти на нашу территорию, — подчеркнул Скибицкий.

Он отметил, что в украинской разведке пока не видят создания ударных группировок на территории Беларуси для нового нападения на Украину с севера. При этом представитель ГУР объяснил, что войска РФ способны вернуться в Беларусь в течение нескольких недель.

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– Но опыт марта-апреля, когда российские войска были перегруппированы, выведены с территории Беларуси и переброшены на восток Украины, свидетельствует, что за две-три недели российские войска могут снова вернуться на территорию Беларуси. Поэтому необходимо своевременно выявить эти перемещения, оценить создаваемую группировку, чтобы вовремя отреагировать на возможную угрозу, — заявил Скибицкий.

По информации украинской разведки, на территории Беларуси сейчас находятся около 1,5 тыс. российских военных. Там также находятся российские самолеты Су-34, Су-30, из которых оккупанты совершают ракетные удары по территории Украины.

Кроме того, в Беларуси расположен один дивизион ракетного комплекса Искандер, который оккупанты “периодически выдвигают к границе с Украиной”. По словам Скибицкого, остается угроза применения Искандеров против нашего государства.

В этом же интервью представитель ГУР рассказал, что России понадобится около месяца для возвращения войск в Беларусь и формирования ударной группировки для нового наступления на Украину.

На днях руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заверил, что пока никакой угрозы с белорусской стороны нет, и ситуация на границе “абсолютно под контролем”.