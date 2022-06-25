Июнь, 25 в 12:59

Если страна-агрессор Россия решит начать новое наступление на Украину с севера, ей понадобится около месяца, чтобы вернуть свои войска в Беларусь и сформировать ударную группировку.

Об этом рассказал в одном из интервью представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

– Когда россиян выводили из Беларуси, им понадобилось три недели. Так что для того, чтобы вернуть их туда и создать на белорусской территории мощную ударную группировку, нужно до месяца времени – 3-4 недели, — подчеркнул Скибицкий.

Он уточнил, что все будет зависеть от того, насколько враг добьется успеха на Востоке и Юге Украины.

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– Особенно на Востоке – насколько быстро он сможет выполнить те задачи, которые перед собой ставит. А ближайшая задача врага – выход на административные границы Луганской, а затем Донецкой областей, — объяснил представитель ГУР.

Скибицкий отметил, что войска Беларуси вряд ли могут совершить нападение на Украину отдельно от подразделений РФ. По оценке украинской разведки, они смогут действовать только в составе российско-белорусской группировки.

По словам Скибицкого, открытое вовлечение Беларуси в полномасштабную войну против Украины станет фактически крахом для режима Александра Лукашенко, и в Минске это понимают. А последствия такого шага нанесут удар по белорусской экономике, которая уже и так находится под международными экономическими санкциями.

Представитель ГУР добавил, что воевать не хотят и сами военнослужащие Беларуси, не имеющие такого боевого опыта, который есть у армии РФ.

– Мы понимаем, что с военной точки зрения, Россия полностью контролирует территорию Беларуси и может зайти туда в любой момент. Для этого нужно просто решение Путина и все. Ведь их аэродромы они использовали, противовоздушная оборона там развернута, войска там постоянно находились на учениях, они знают все районы. Поэтому ситуация угрожающая для нас, но необходимо отметить, что сами белорусские военнослужащие не сильно хотят воевать. Особенно они были в шоке, когда разбитые российские войска возвращались из-под Киева на территорию Беларуси. Это огромные потери. Они поняли, что это не просто прогулка, а реальная война, где гибнут люди, где уничтожается техника, – заявил Скибицкий.

По данным разведки, Беларусь сегодня остается плацдармом для войск РФ: на территории этой страны сейчас находятся около 1,5 тыс. российских военнослужащих. Кроме того, там базируется авиация РФ – самолеты Су-34, Су-30, из которых оккупанты запускают ракеты по территории нашего государства.

В Беларуси также остается один дивизион российского ракетного комплекса Искандер, который захватчики периодически выдвигают к украинской границе.

Кроме того, вблизи границ Украины базируется до 6 тыс. белорусских военных. Скибицкий напомнил, что сразу после вывода подразделений РФ с белорусской территории Вооруженные силы Беларуси начали “мероприятия оперативной и боевой подготовки” и усилили присутствие у границ с Украиной.

– Если взять те войска (Беларуси, — Ред.), которые выведены на полигоны, выведены возле границы, воздушный компонент, который сейчас тренируется, – это может быть 4-6 тыс. Но это на ротационной основе. Это те мероприятия боевой подготовки, которые проводятся. Дополнительно – обучение по подготовке мобилизационных ресурсов, созданию территориальной обороны, — проинформировал Скибицкий.

По данным украинской военной разведки, отдельные подразделения спецназначения РФ сегодня проводят совместные учения с подразделениями сил специальных операций Беларуси. Однако создание ударных группировок пока не замечено.

– Они отрабатывают соответствующее применение этих спецподразделений с территории Беларуси на территорию Украины. И, соответственно, изучают район возможных боевых действий… Угроза заключается в том, что это могут готовиться диверсионно-разведывательные группы, которые затем могут зайти на нашу территорию. Если говорить о создании ударных группировок, то сегодня мы этого не отмечаем, — подчеркнул Скибицкий.

Стоит отметить, что ночью и утром 25 июня российские бомбардировщики обстреляли ракетами Украину с территории Беларуси. Для обстрелов рашисты применили шесть самолетов Ту-22М3, выпустивших 12 крылатых ракет Х-22.

Как отметили в украинской разведке, эти ракетные удары являются провокацией РФ для дальнейшего втягивания Беларуси в войну против Украины.