Июнь, 26 в 12:27

26 июня российские военные наносят ракетные удары по территории Украины и пытаются окружить подразделения Сил обороны в районе Лисичанска Луганской области.

Карта боевых действий в Украине на 26.06.2022

В частности, сохраняется угроза применения ракетного вооружения с территории и воздушного пространства Беларуси, что на Волынском и Полесском направлениях.

В приграничных районах Сумской и Черниговской областей, что на Северском направлении, агрессор обстрелял из артиллерии позиции Сил обороны.

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На Харьковском направлении под огнем вражеской артиллерии в течение суток находились районы 15 населенных пунктов.

Из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня российские оккупанты 25 июня обстреляли районы 12 населенных пунктов на Славянском направлении.

В настоящее время, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, армия РФ на этом направлении основные усилия сосредотачивает на ведении наступления в направлениях Долгенького и Мазановки.

На Донецком направлении россияне пытаются оцепить подразделения Сил обороны в районе Лисичанска.

Под вражеским обстрелом находились районы Волчеяровки, Лоскутовки, Белой Горы, Верхнекаменки, Выемки, Верхнекаменского и Золотаровки.

Нанесен авиационный удар парой Су-25 РФ в районе населенного пункта Белая Гора.

На Краматорском направлении оккупанты целили из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Маяки, Пискуновка, Северск.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях из танков и ствольной артиллерии были обстреляны районы 26 населенных пунктов.

На Южнобужском направлении враг пытается удержать занятые рубежи и обстреливает украинские подразделения, чтобы не допустить перегруппировку войск.

– Наша авиация на соответствующих участках наносила удары по скоплениям врага. Потери оккупантов уточняются, – добавляют в Генштабе Вооруженных сил Украины.

В акватории Черного и Азовского морей корабельная группировка РФ блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.

В готовности к применению находится два носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

Потери РФ на 26 июня 2022 года

личного состава – около 34 850 (+150),

танков ‒ 1 532 (+21),

боевых бронированных машин – 3 659 (+14),

артиллерийских систем – 764,

реактивных систем залпового огня – 243 (+2),

средств противовоздушной обороны – 99,

самолетов – 217,

вертолетов – 184,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 630 (+4),

крылатых ракет ‒ 139 (+2),

кораблей (катеров) ‒ 14,

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2 564 (+4),

специальной техники – 60.

Полномасштабная война в Украине длится уже 123-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.