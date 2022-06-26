Карта бойових дій на 26.06.2022 – ситуація на фронті

Червень, 26 в 12:27

26 червня російські військові завдають ракетних ударів по території України та намагаються оточити підрозділи Сил оборони в районі Лисичанська Луганської області.

Карта бойових дій в Україні на 26.06.2022

Зокрема, зберігається загроза застосування ракетного озброєння з території та повітряного простору Білорусі, що на Волинському та Поліському напрямках.

У прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей, що на Сіверському напрямку, агресор обстріляв із артилерії позиційї Сил оборони.

Зараз дивляться

На Харківському напрямку під вогнем ворожої артилерії протягом доби перебували райони 15 населених пунктів.

Із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню російські окупанти упродовж 25 червня обстріляли райони 12 населених пунктів на Слов’янському напрямку.

Нині ж, за даними Генерального штабу Збройних сил України, армія РФ на цьому напрямку основні зусилля зосереджує на веденні наступу в напрямках Довгенького та Мазанівки.

На Донецькому напрямку росіяни намагаються оточити підрозділи Сил оборони в районі Лисичанська.

Під ворожим обстрілом перебували райони Вовчоярівки, Лоскутівки, Білої Гори, Верхньокам’янки, Виїмки, Верхньокам’янського й Золотарівки.

Завдано авіаційного удару парою Су-25 РФ у районі населеного пункту Біла Гора.

На Краматорському напрямку окупанти цілили із ствольної артилерії в районах населених пунктів Маяки, Пискунівка, Сіверськ.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках із танків та ствольної артилерії були обстріляні райони аж 26 населених пунктів.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається утримати зайняті рубежі та обстрілює українські підрозділи, щоб не допустити перегрупування військ.

– Наша авіація на відповідних ділянках завдавала ударів по скупченнях ворога. Втрати окупантів уточнюються, – додають у Генштабі Збройних сил України.

В акваторії Чорного та Азовського морів корабельне угруповання РФ блокує цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря.

У готовності до застосування перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу Калібр.

Втрати РФ на 26 червня 2022

особового складу ‒ близько 34 850 (+150),

танків ‒ 1 532 (+21),

бойових броньованих машин ‒ 3 659 (+14),

артилерійських систем – 764,

реактивних систем залпового вогню ‒ 243 (+2),

засобів протиповітряної оборони ‒ 99,

літаків – 217,

гелікоптерів – 184,

безпілотників оперативно-тактичного рівня ‒ 630 (+4),

крилатих ракет ‒ 139 (+2),

кораблів (катерів) ‒ 14,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 564 (+4),

спеціальної техніки ‒ 60.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 123-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.