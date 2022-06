В воскресенье, 26 июня, российские стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 с самого утра нанесли массированные ракетные удары по Украине.

Вражеская авиация обстреливала нашу страну как из территории Беларуси, так и из самой России.

По данным спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, мирных жителей бомбили из самолетов, которые базируются в районе Каспийского моря и Астрахани, и именно оттуда, по его данным, были нанесены ракетные удары по городам Украины.

Утром 26 июня стало известно о том, что в Шевченковском районе столицы произошлы взрывы.

По данным ГСЧС, одна из ракет, запущенных россиянами, попала в жилой девятиэтажный дом.

Частично разрушенными оказались седьмой, восьмой и девятый этажи, кроме того, возник пожар площадью около 300 кв. м.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о по меньшей мере одном погибшем в результате обстрела. Еще минимум шесть человек пострадали. Среди них – семилетняя девочка и ее мать, гражданка России, сбежавшая от российских обстрелов в Северодонецке.

Четверых пострадавших, которых достали из-под завалов, госпитализировали, позднее стало известно о том, что спасенную семилетнюю девочку уже прооперировали, она в стабильном состоянии.

В больнице уточнили, что у ребенка минно-взрывные травмы средней степени тяжести, многочисленные раны, ушибы и ссадины.

Отметим, что точное количество жертв и пострадавших еще неизвестно и информация об этом будет обновляться.

Прокуратура Украины открыла два уголовных производства в связи с произошедшим – о нарушении законов и обычаев войны, а также о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (часть 2 ст. 438 и часть 3 статьи 110 Уголовного кодекса).

Позднее советник министра внутренних дел Антон Геращенко уточнил, что погибшим является отец спасенной девочки.

Также министр культуры и информполитики Александр Ткаченко сообщал, что в результате ракетного обстрела утром 26 июня в столице был поврежден детский сад.

А Киевская областная военная администрация сообщала, что утром ПВО сбила ракету в Киевской области. Ее остатки упали в окрестностях одного и сел района. По официальным данным, разрушений и пострадавших в результате этого обстрела не было.

Повторные взрывы в Киеве и области прогремели после 11.00.

Отметим, что воздушные тревоги в столице и Киевской области звучат очень часто, и, помимо этого, их длительность изменилась в большую сторону.

По данным Telegram-канала Беларускі Гаюн, по меньшей мере две из ракет, выпущенных Россией в Украину, запускали из территории Беларуси.

СМИ сообщают, что за весь день Киев потрясло шесть взрывов: четыре в ранние часы и еще два – после 11 утра.

На данный момент спасатели продолжают работать на месте прилета в Киеве.

Видео момента взрыва и фото с места событий публикуют журналисты и местные жители у себя в соцсетях.

Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что произошедшее 26 июня является военным преступлением. Он отметил, что рашисты атаковали с помощью ракет сразу несколько мирных украинских городов.

Первой реакцией, по мнению министра, должно стать ужесточение санкций, чтобы усложнить производство Россией и поддержание в рабочем состоянии высокотехнологичного оружия, которое сейчас содержит множество комплектующих, поставляемых компаниями из стран НАТО.

Второй – скорейшее развертывание эффективной системы ПВО в Украине, что стало бы дополнительными 500-1000 км безопасности для каждого европейского города.

Тем временем глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя утренние обстрелы Киева 26 июня у себя в Telegram, подчеркивал, что российские войска продолжают воевать против мирного населения Украины, нарушая все правила ведения войны.

Также он присоединился к главе Минобороны с просьбой предоставить Украине современные системы ПВО и усилить санкции в ответ на авиаудары РФ по Киеву.

Так, по словам Ермака, кроме эмбарго на экспорт золота нужно включить в новый санкционный пакет и газовое эмбарго, а для решения продовольственного кризиса глава ОП предложил ввести военные конвои для разблокирования наших портов.

Чиновник подчеркнул, что для победы над Россией, которая понимает только силу, необходимо увеличить поставки тяжелого вооружения в Украину.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, реагируя на обстрел Киева ракетами, также призвал Большую семерку ответить на произошедшее усиленными санкциями и увеличением поставок тяжелого вооружения в Украину.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, в свою очередь, отметил у себя в соцсетях, что сегодняшние обстрелы украинских городов – это послание от приспешников Владимира Путина, которые якобы говорят, что будут бомбить ракетами центр Киева рядом с посольствами стран Большой семерки, так как не думают, что это чем-то обернется для них.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович предупредил у себя в Facebook, что россияне не прекратят “работать” по Киеву в ближайшее время и призвал жителей и гостей столицы не пренебрегать сигналами тревоги.

По его данным, массированный обстрел Киева связан с тем, что ранее ВСУ удачно уничтожили командные пункты россиян.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр связала обстрелы Украины с попытками запугать украинцев и поколебать нашу уверенность в своих силах.

Она подчеркнула у себя в Facebook, что Украина борется за свое существование и призвала не бояться врага, так как страх – это путь к поражению. Кроме того, по ее словам, украинцы – мощная нация, которую не сломить, пока мы сплочены и сильны духом. Министр подчеркнула, что Киев – стоял и продолжить стоять дальше.

Военный эксперт Олег Жданов отметил в эфире телеканала ICTV, что по его подсчетам, за минувшие сутки РФ выпустила по Украине не менее 51 ракеты. При этом достается и западным областям, и центральным, и южным.

Он рассказал, что агрессоры специально используют ракеты такой большой дальности, чтобы запугивать украинцев и держать нас в напряжении, надеясь таким образом заставить Украину принять те условия, к которым нас хочет принудить Россия.

Эксперт подчеркивает, что таких ударов следовало ожидать, учитывая последние успехи Украины на фронте и в политической сфере.

Олег Жданов перечислил успехи ВСУ, среди которых:

Также, как отмечает военный эксперт, у россиян нет возможности эскалировать конфликт на фронте, а потому они пытаются бить по тылу крылатыми ракетами.

Политический консультант, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко подчеркивает, что оперативные и тактические причины увеличения российских ракетных атак по территории Украины за предыдущие несколько дней связаны в первую очередь с четырьмя причинами:

Что же касается стратегических целей, цель России не изменилась – они стремятся к геноциду украинского народа, сообщил Мусиенко у себя в соцсетях.

Политэксперт, Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала тем временем напомнил, что Путин заявил в субботу, 25 июня, что Россия планирует в ближайшие месяцы разместить в Беларуси ракеты, способные нести ядерные боеголовки. По его словам, вчерашние и сегодняшние ракетные обстрелы Украины еще раз наглядно демонстрируют, что пока у Украины не будет ракет, способных адекватно ответить на такие обстрелы, мы всегда будем под угрозой и в опасности.

По данным иностранных СМИ, президент США Джо Байден в день саммита Большой семерки резко осудил ракетный обстрел Киева россиянами.

Тем временем сопредседатель Европейского совета по международным отношениям, бывший министр МИД Швеции Карл Бильдт отметил, что произошедшее является сигналом по поводу встречи G7 в Эльмау, на которую не пригласили представителей России.

It’s difficult to see this morning’s missile attack against residential areas of Kyiv ???????? as anything but a deliberate ???????? escalation and a signal to the G7 meeting in Elmau today. pic.twitter.com/NvTftqyHPd

— Carl Bildt (@carlbildt) June 26, 2022