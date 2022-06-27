Июнь, 26 в 22:50

В воскресенье, 26 июня, российские стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 с самого утра нанесли массированные ракетные удары по Украине.

Вражеская авиация обстреливала нашу страну как из территории Беларуси, так и из самой России.

По данным спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, мирных жителей бомбили из самолетов, которые базируются в районе Каспийского моря и Астрахани, и именно оттуда, по его данным, были нанесены ракетные удары по городам Украины.

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Массированный обстрел Киева – детали произошедшего

Утром 26 июня стало известно о том, что в Шевченковском районе столицы произошлы взрывы.

По данным ГСЧС, одна из ракет, запущенных россиянами, попала в жилой девятиэтажный дом.

Частично разрушенными оказались седьмой, восьмой и девятый этажи, кроме того, возник пожар площадью около 300 кв. м.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о по меньшей мере одном погибшем в результате обстрела. Еще минимум шесть человек пострадали. Среди них – семилетняя девочка и ее мать, гражданка России, сбежавшая от российских обстрелов в Северодонецке.

Четверых пострадавших, которых достали из-под завалов, госпитализировали, позднее стало известно о том, что спасенную семилетнюю девочку уже прооперировали, она в стабильном состоянии.

В больнице уточнили, что у ребенка минно-взрывные травмы средней степени тяжести, многочисленные раны, ушибы и ссадины.

Отметим, что точное количество жертв и пострадавших еще неизвестно и информация об этом будет обновляться.

Прокуратура Украины открыла два уголовных производства в связи с произошедшим – о нарушении законов и обычаев войны, а также о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (часть 2 ст. 438 и часть 3 статьи 110 Уголовного кодекса).

Позднее советник министра внутренних дел Антон Геращенко уточнил, что погибшим является отец спасенной девочки.

Также министр культуры и информполитики Александр Ткаченко сообщал, что в результате ракетного обстрела утром 26 июня в столице был поврежден детский сад.

А Киевская областная военная администрация сообщала, что утром ПВО сбила ракету в Киевской области. Ее остатки упали в окрестностях одного и сел района. По официальным данным, разрушений и пострадавших в результате этого обстрела не было.

Повторные взрывы в Киеве и области прогремели после 11.00.

Отметим, что воздушные тревоги в столице и Киевской области звучат очень часто, и, помимо этого, их длительность изменилась в большую сторону.

По данным Telegram-канала Беларускі Гаюн, по меньшей мере две из ракет, выпущенных Россией в Украину, запускали из территории Беларуси.

СМИ сообщают, что за весь день Киев потрясло шесть взрывов: четыре в ранние часы и еще два – после 11 утра.

На данный момент спасатели продолжают работать на месте прилета в Киеве.

Видео момента взрыва и фото с места событий публикуют журналисты и местные жители у себя в соцсетях.

Реакция украинских политиков и чиновников на ракетный обстрел Киева

Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что произошедшее 26 июня является военным преступлением. Он отметил, что рашисты атаковали с помощью ракет сразу несколько мирных украинских городов.

– Подлость этих атак в том, что они осуществляются либо с глубины территории России, либо с территории Беларуси или акваторий Каспийского и Черного морей. Это стратегический вызов безопасности всей Европы. Быстрый ответ на этот вызов должен состоять из двух частей, – написал он у себя в соцсетях.

Первой реакцией, по мнению министра, должно стать ужесточение санкций, чтобы усложнить производство Россией и поддержание в рабочем состоянии высокотехнологичного оружия, которое сейчас содержит множество комплектующих, поставляемых компаниями из стран НАТО.

Второй – скорейшее развертывание эффективной системы ПВО в Украине, что стало бы дополнительными 500-1000 км безопасности для каждого европейского города.

– Это очень наглядный и логичный шаг, который должен быть закреплен в стратегии Североатлантического альянса. Долгосрочный ответ также очевиден – условием диалога о возобновлении отношений цивилизованного мира с РФ должна стать демилитаризация как минимум европейской части государства-террориста. Глубина и параметры демилитаризации должны быть определены специалистами, – резюмировал он.

Тем временем глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя утренние обстрелы Киева 26 июня у себя в Telegram, подчеркивал, что российские войска продолжают воевать против мирного населения Украины, нарушая все правила ведения войны.

– У них нет чести, совести и смелости. Необходимо как можно скорее признать Россию страной – спонсором терроризма, – призвал он.

Также он присоединился к главе Минобороны с просьбой предоставить Украине современные системы ПВО и усилить санкции в ответ на авиаудары РФ по Киеву.

Так, по словам Ермака, кроме эмбарго на экспорт золота нужно включить в новый санкционный пакет и газовое эмбарго, а для решения продовольственного кризиса глава ОП предложил ввести военные конвои для разблокирования наших портов.

Чиновник подчеркнул, что для победы над Россией, которая понимает только силу, необходимо увеличить поставки тяжелого вооружения в Украину.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, реагируя на обстрел Киева ракетами, также призвал Большую семерку ответить на произошедшее усиленными санкциями и увеличением поставок тяжелого вооружения в Украину.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, в свою очередь, отметил у себя в соцсетях, что сегодняшние обстрелы украинских городов – это послание от приспешников Владимира Путина, которые якобы говорят, что будут бомбить ракетами центр Киева рядом с посольствами стран Большой семерки, так как не думают, что это чем-то обернется для них.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович предупредил у себя в Facebook, что россияне не прекратят “работать” по Киеву в ближайшее время и призвал жителей и гостей столицы не пренебрегать сигналами тревоги.

По его данным, массированный обстрел Киева связан с тем, что ранее ВСУ удачно уничтожили командные пункты россиян.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр связала обстрелы Украины с попытками запугать украинцев и поколебать нашу уверенность в своих силах.

Она подчеркнула у себя в Facebook, что Украина борется за свое существование и призвала не бояться врага, так как страх – это путь к поражению. Кроме того, по ее словам, украинцы – мощная нация, которую не сломить, пока мы сплочены и сильны духом. Министр подчеркнула, что Киев – стоял и продолжить стоять дальше.

Почему РФ так активно обстреливает Украину и чего ждать дальше – прогноз экспертов

Военный эксперт Олег Жданов отметил в эфире телеканала ICTV, что по его подсчетам, за минувшие сутки РФ выпустила по Украине не менее 51 ракеты. При этом достается и западным областям, и центральным, и южным.

Он рассказал, что агрессоры специально используют ракеты такой большой дальности, чтобы запугивать украинцев и держать нас в напряжении, надеясь таким образом заставить Украину принять те условия, к которым нас хочет принудить Россия.

Эксперт подчеркивает, что таких ударов следовало ожидать, учитывая последние успехи Украины на фронте и в политической сфере.

Олег Жданов перечислил успехи ВСУ, среди которых:

удар по гарнизону оккупантов на острове Змеиный;

удар по башням Бойко в Черном море;

зачистка ВСУ командного состава ВС РФ на временно оккупированных территориях;

получение Украиной статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Также, как отмечает военный эксперт, у россиян нет возможности эскалировать конфликт на фронте, а потому они пытаются бить по тылу крылатыми ракетами.

Политический консультант, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко подчеркивает, что оперативные и тактические причины увеличения российских ракетных атак по территории Украины за предыдущие несколько дней связаны в первую очередь с четырьмя причинами:

Предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Начало эффективного использования систем HIMARS – о них вспоминал даже российский президент Владимир Путин в одном из своих пропагандистских интервью. Их применение и последующее поступление беспокоит Кремль. Саммит Большой семерки в Германии и предстоящий саммит НАТО в Мадриде. Непутевые попытки вовлечь белорусские военные подразделения в полномасштабную войну против Украины.

Что же касается стратегических целей, цель России не изменилась – они стремятся к геноциду украинского народа, сообщил Мусиенко у себя в соцсетях.

Политэксперт, Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала тем временем напомнил, что Путин заявил в субботу, 25 июня, что Россия планирует в ближайшие месяцы разместить в Беларуси ракеты, способные нести ядерные боеголовки. По его словам, вчерашние и сегодняшние ракетные обстрелы Украины еще раз наглядно демонстрируют, что пока у Украины не будет ракет, способных адекватно ответить на такие обстрелы, мы всегда будем под угрозой и в опасности.

Реакция иностранных политиков и СМИ на ракетные удары по Киеву: связывают с саммитом G7 и считают варварством РФ

По данным иностранных СМИ, президент США Джо Байден в день саммита Большой семерки резко осудил ракетный обстрел Киева россиянами.

– Российские ракетные удары по Киеву являются еще одним проявлением их (россиян, – Ред.) варварства, – сказал американский президент.

Тем временем сопредседатель Европейского совета по международным отношениям, бывший министр МИД Швеции Карл Бильдт отметил, что произошедшее является сигналом по поводу встречи G7 в Эльмау, на которую не пригласили представителей России.

It’s difficult to see this morning’s missile attack against residential areas of Kyiv ???????? as anything but a deliberate ???????? escalation and a signal to the G7 meeting in Elmau today. pic.twitter.com/NvTftqyHPd — Carl Bildt (@carlbildt) June 26, 2022



А посол Британии в Украине Мелинда Симмонс написала в Twitter, что то, что жилой район Киева был обстрелян Россией, является просто “убийственной” трусостью.

#Kyiv was shelled overnight by ????????. A residential district was targeted. Nothing military to see there. What murderous cowardice. pic.twitter.com/wnswqbeLcY — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) June 26, 2022

Журналисты FT, освещая обстрел Киева, подчеркнули, что Россия устроила обстрел всего за несколько часов до встречи G7 в Германии, на которой будут обсуждаться новые способы наказания Москвы за ее вторжение.

– Признаки того, что Россия может усилить свои воздушные атаки на центральную и западную части Украины, появляются, когда европейские страны обещают больше поддержки украинским военным усилиям, а западная тяжелая артиллерия начинает прибывать на линию фронта, – подметили в издании.

Кроме того, как сообщается, лидеры G7 собрались в Германии, чтобы обсудить, как усилить давление на Кремль с целью положить конец войне, которая раздула инфляцию в мире и вызвала опасения по поводу глобальной нехватки продовольствия, поскольку Россия стремится предотвратить экспорт пшеницы из Украины. Предложения по ужесточению западных санкций в отношении России включают запрет на импорт золота из страны, а это еще одна попытка лишить Москву доходов от экспорта для поддержки ее вторжения в Украину.

The Telegraph подчеркивает, что в субботу, 25 июня, около 23.00 в сети появилась видеозапись из Москвы, на которой был виден кортеж Владимира Путина из шести черных авто, которые мчались по пустынным московским улицам к Кремлю.

Там отмечают, что причина столь срочной ночной поездки не ясна. Однако аналитики сообщили изданию, что, по их мнению, ракетный удар по Киеву в воскресенье мог быть ответом на доставку в Украину высокоточных ракет с Запада, которые прибыли несколько дней назад.

Цитируя Минобороны России журналисты отметили, что россияне утверждают, что их ракеты якобы нанесли удары по украинским военным учебным центрам. А именно – по заводу Артем – обширном административном здании и машиностроительному заводу, который в советские времена производил ракеты.

Однако местные жители говорят, что сейчас это здание служит главным образом корпоративной штаб-квартирой компании, и что она давно переориентировалась на производство гражданской электроники, подчеркивают в издании.

Когда последний раз комплекс подвергся нападению в конце апреля, атака, по-видимому, была приурочена к визиту в Киев генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

В The Guardian, тем временем, сообщают, что президент Владимир Зеленский продолжает призывать западных союзников усилить поддержку противовоздушной обороны Украины, и в очередной раз он напомнил об этой необходимости после того, как десятки российских ракет поразили украинские города и поселки.

Команда CNN опубликовала комментарии бабушки раненой в результате утреннего обстрела девушки. Сообщается, что пожилая женщина узнала о произошедшем через интернет и тут же бросилась к многоквартирному дому.

Журналисты пишут, что она плакала, наблюдая, как спасатели пытаются спасти ее невестку.

– Нет ничего хуже, чем потерять близких. Чем мы это заслужили? – сказала она.

В издании отметили, что огромный столб дыма продолжал подниматься от здания и через два часа после удара, в то время как почти все окна на верхнем этаже были выбиты, а земля была покрыта обломками и искривленным металлом.

CNN напоминает, что тот же Шевченковский район столицы подвергся ракетному обстрелу в начале мая, а также становился целью россиян в марте.

В WP, тем временем, пообщались с одним из жителей пострадавшего дома – 55-летним Алексеем Бразицким, который стоял возле обстрелянного здания с повязкой на голове.

Он рассказал журналистам, что первые два взрыва разбудили его сразу после 6 утра, он вышел на балкон, чтобы оценить ущерб, когда прогремел третий взрыв – он оказался ближе, чем предыдущие.

Ударной волной выбило окна в квартире Алексея, стекло лопнуло и изрезало его лицо.

Мужчина сообщил, что он родом из временно оккупированного Донецка. Из-за войны, развязанной РФ в 2014 году, ему пришлось сбежать из дома восемь лет назад.

Он сказал, что знает, что поблизости находится завод, который может стать целью ударов в Киеве, но он также подозревает российские силы в преднамеренных нападениях против мирных жителей.

Бразицкий подчеркнул, что в его родном городе россияне стреляют по гражданским зданиям.

– Они, вероятно, делают то же самое здесь, – резюмировал он.

Источник: FT, The Telegraph, The Guardian, CNN, WP

Фото: Виталий Кличко