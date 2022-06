Масований ракетний обстріл Києва: аналіз експертів, реакція політиків та іноЗМІ

Червень, 26 в 22:50

У неділю, 26 червня, російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 і Ту-160 зранку завдали масованих ракетних ударів по Україні.

Ворожа авіація обстрілювала нашу країну як з території Білорусі, так і з Росії.

За даними спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, мирних жителів бомбардували з літаків, що базуються в районі Каспійського моря та Астрахані, і саме звідти, за його даними, було завдано ракетних ударів по містах України.

Масований обстріл Києва – деталі події

Вранці 26 червня стало відомо про те, що у Шевченківському районі столиці сталися вибухи.

За даними ДСНС, одна з ракет, запущених росіянами, потрапила до житлового дев’ятиповерхового будинку.

Частково зруйнованими виявились сьомий, восьмий та дев’ятий поверхи, крім того, виникла пожежа площею близько 300 кв. м.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про щонайменше одного загиблого внаслідок обстрілу. Ще щонайменше шестеро людей постраждали. Серед них – семирічна дівчинка та її мати, громадянка Росії, яка втекла від російських обстрілів у Сєвєродонецьку.

Четверо постраждалих, яких дістали з-під завалів, госпіталізували, пізніше стало відомо про те, що врятовану семирічну дівчинку вже прооперували, вона у стабільному стані.

У лікарні уточнили, що у дитини мінно-вибухові травми середнього ступеня тяжкості, численні рани, забиті місця та садна.

Зазначимо, що точна кількість жертв та постраждалих ще невідома і інформація про це оновлюватиметься.

Прокуратура України відкрила два кримінальні провадження у зв’язку з подією – про порушення законів та звичаїв війни, а також про зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України (частина 2 ст. 438 та частина 3 статті 110 Кримінального кодексу).

Згодом радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко уточнив, що загиблим є батько врятованої дівчинки.

Також міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко повідомляв, що внаслідок ракетного обстрілу вранці 26 червня у столиці було пошкоджено дитячий садок.

А Київська обласна військова адміністрація повідомляла, що вранці ППО збила ракету на Київщині. Її залишки впали на околицях одного із сіл району. За офіційними даними, руйнувань та постраждалих внаслідок цього обстрілу не було.

Повторні вибухи у Києві та області пролунали після 11.00.

Зазначимо, що повітряні тривоги у столиці та Київській області звучать дуже часто, і, крім цього, їхня тривалість змінилася у більший бік.

За даними Telegram-каналу Беларускі Гаюн, щонайменше дві ракети, випущені Росією в Україну, запускали з території Білорусі.

ЗМІ повідомляють, що за весь день Київ потрясло шість вибухів: чотири в ранні години та ще два – після 11 ранку.

Наразі рятувальники продовжують працювати на місці прильоту у Києві.

Відео моменту вибуху та фото з місця подій публікують журналісти у себе в соцмережах.

Реакція українських політиків та чиновників на ракетний обстріл Києва

Міністр оборони Олексій Резніков підкреслив, що те, що сталося 26 червня, є військовим злочином. Він зазначив, що рашисти атакували за допомогою ракет одразу кілька мирних українських міст.

– Підлість цих атак у тому, що вони здійснюються або з глибини території Росії, або з території Білорусі чи акваторій Каспійського та Чорного морів. Це стратегічний виклик безпеці усієї Європи. Швидка відповідь на цей виклик має складатися із двох частин, – написав він у себе в соцмережах.

Першою реакцією, на думку міністра, має стати посилення санкцій, щоб ускладнити виробництво Росією та підтримку у робочому стані високотехнологічної зброї, яка зараз містить безліч комплектуючих, які постачають компанії з країн НАТО.

Другий – якнайшвидше розгортання ефективної системи ППО в Україні, що стало б додатковими 500-1000 км безпеки для кожного європейського міста.

– Це дуже наочний та логічний крок, який має бути закріплений у стратегії Північноатлантичного альянсу. Довгострокова відповідь також очевидна – умовою діалогу про відновлення відносин цивілізованого світу з РФ має стати демілітаризація як мінімум європейської частини держави-терориста. Глибина та параметри демілітаризації мають бути визначені фахівцями, – резюмував він.

Тим часом, глава Офісу президента України Андрій Єрмак, коментуючи ранкові обстріли Києва 26 червня у себе в Telegram, наголошував, що російські війська продовжують воювати проти мирного населення України, порушуючи всі правила ведення війни.

– У них немає честі, совісті та сміливості. Необхідно якнайшвидше визнати Росію країною – спонсором тероризму, – закликав він.

Також він приєднався до глави Міноборони з проханням надати Україні сучасні системи ППО та посилити санкції у відповідь на авіаудари РФ по Києву.

Так, за словами Єрмака, окрім ембарго на експорт золота потрібно включити до нового санкційного пакета газове ембарго, а для розв’язання продовольчої кризи голова ОП запропонував залучити військові конвої для розблокування наших портів.

Чиновник наголосив, що для перемоги над Росією, яка розуміє лише силу, необхідно збільшити постачання важкого озброєння в Україну.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, реагуючи на обстріл Києва ракетами, також закликав Велику сімку відповісти на подію посиленими санкціями та збільшенням поставок важкого озброєння в Україну.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, у свою чергу, зазначив у себе в соцмережах, що сьогоднішні обстріли українських міст – це послання від поплічників Володимира Путіна, які нібито кажуть, що бомбитимуть ракетами центр Києва поряд із посольствами країн Великої сімки, бо не думають, що це чимось обернеться для них.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович попередив у себе у Facebook, що росіяни не припинять “працювати” по Києву найближчим часом і закликав мешканців та гостей столиці не нехтувати сигналами тривоги.

За його даними, масований обстріл Києва пов’язаний з тим, що раніше ЗСУ вдало знищили командні пункти росіян.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр пов’язала обстріли України зі спробами залякати українців та похитнути нашу впевненість у своїх силах.

Вона наголосила у Facebook, що Україна бореться за своє існування і закликала не боятися ворога, оскільки страх – це шлях до поразки. Крім того, за її словами, українці – потужна нація, яку не зломити, доки ми згуртовані та сильні духом. Міністр наголосила, що Київ – стояв і продовжить стояти й надалі.

Чому РФ так активно обстрілює Україну і чого чекати далі – прогноз експертів

Військовий експерт Олег Жданов зазначив в ефірі телеканалу ICTV, що за його підрахунками, минулої доби РФ випустила по Україні не менше 51 ракети. При цьому дістається і західним областях, і центральним, і південним.

Він розповів, що агресори спеціально використовують ракети такої великої дальності, щоб залякувати українців і тримати нас у напрузі, сподіваючись у такий спосіб змусити Україну прийняти ті умови, до яких нас хоче змусити Росія.

Експерт наголошує, що таких ударів слід було очікувати з огляду на останні успіхи України на фронті та у політичній сфері.

Олег Жданов перерахував успіхи ЗСУ, серед яких:

удар по гарнізону окупантів на острові Зміїний;

удар по вежах Бойка у Чорному морі;

зачистка ЗСУ командного складу ЗС РФ на тимчасово окупованих територіях;

набуття Україною статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Також, як зазначає військовий експерт, росіяни не мають можливості ескалувати конфлікт на фронті, а тому вони намагаються бити по тилу крилатими ракетами.

Політичний консультант, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко підкреслює, що оперативні та тактичні причини збільшення російських ракетних атак територією України за попередні кілька днів пов’язані насамперед із чотирма причинами:

Надання Україні статусу кандидата у члени ЄС. Початок ефективного використання систем HIMARS – про них згадував навіть російський президент Володимир Путін в одному зі своїх пропагандистських інтерв’ю. Їх застосування та подальше надходження турбує Кремль. Саміт Великої сімки в Німеччині та майбутній саміт НАТО у Мадриді. Недолугі спроби залучити білоруські військові підрозділи до повномасштабної війни проти України.

Що ж до стратегічних цілей, мета Росії не змінилася – вони прагнуть геноциду українського народу, повідомив Мусієнко у себе в соцмережах.

Політексперт, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала тим часом нагадав, що Путін заявив у суботу, 25 червня, що Росія планує найближчими місяцями розмістити в Білорусі ракети, здатні нести ядерні боєголовки. За словами експерта, вчорашні та сьогоднішні ракетні обстріли України ще раз наочно демонструють, що поки Україна не матиме ракет, здатних адекватно відповісти на такі обстріли, ми завжди будемо під загрозою і в небезпеці.

Реакція іноземних політиків та ЗМІ на ракетні удари по Києву: пов’язують із самітом G7 та вважають варварством РФ

За даними іноземних ЗМІ, президент США Джо Байден у день саміту Великої сімки різко засудив ракетний обстріл Києва росіянами.

– Російські ракетні удари по Києву є ще одним проявом їхнього (росіян, – Ред.) варварства, – сказав американський президент.

Тим часом співголова Європейської ради з міжнародних відносин, колишній міністр МЗС Швеції Карл Більдт зазначив, що подія є сигналом щодо зустрічі G7 в Ельмау, на яку не запросили представників Росії.

It’s difficult to see this morning’s missile attack against residential areas of Kyiv ???????? as anything but a deliberate ???????? escalation and a signal to the G7 meeting in Elmau today. pic.twitter.com/NvTftqyHPd — Carl Bildt (@carlbildt) June 26, 2022

А посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс написала у Twitter, що те, що житловий район Києва був обстріляний Росією, є просто “вбивчим” боягузтвом.

#Kyiv was shelled overnight by ????????. A residential district was targeted. Nothing military to see there. What murderous cowardice. pic.twitter.com/wnswqbeLcY

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) June 26, 2022



Журналісти FT, освітлюючи обстріл Києва, наголосили, що Росія влаштувала обстріл за кілька годин до зустрічі G7 у Німеччині, на якій обговорюватимуться нові способи покарання Москви за її вторгнення.

– Ознаки того, що Росія може посилити свої повітряні атаки на центральну та західну частини України, з’являються, коли європейські країни обіцяють більше підтримки українським військовим зусиллям, а важка західна артилерія починає прибувати на лінію фронту, – зауважили у виданні.

Крім того, як повідомляється, лідери G7 зібралися в Німеччині, щоб обговорити, як посилити тиск на Кремль з метою покласти край війні, яка роздула інфляцію у світі та викликала побоювання з приводу глобальної нестачі продовольства, оскільки Росія прагне запобігти експорту пшениці з України. Пропозиції щодо посилення західних санкцій щодо Росії включають заборону імпорту золота з країни, а це ще одна спроба позбавити Москву доходів від експорту для підтримки її вторгнення в Україну.

The Telegraph підкреслює, що в суботу, 25 червня, близько 23.00 в мережі з’явився відеозапис з Москви, на якому було видно кортеж Володимира Путіна з шести чорних авто, які мчали пустельними московськими вулицями до Кремля.

Там зазначають, що причина такої термінової нічної подорожі не зрозуміла. Проте аналітики повідомили, що, на їхню думку, ракетний удар по Києву в неділю міг бути відповіддю на доставку в Україну високоточних ракет із Заходу, які прибули кілька днів тому.

Цитуючи Міноборони Росії журналісти зазначили, що росіяни стверджують, що їхні ракети нібито завдали ударів по українським військовим навчальним центрам. А саме – по заводу Артем – обширній адміністративній будівлі та машинобудівному заводу, який за радянських часів виробляв ракети.

Однак місцеві жителі кажуть, що зараз ця будівля є головним чином корпоративною штаб-квартирою компанії, і що вона давно переорієнтувалася на виробництво цивільної електроніки, наголошують у виданні.

Коли востаннє комплекс зазнав нападу наприкінці квітня, атака, судячи з усього, була присвячена візиту до Києва генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

У The Guardian тим часом повідомляють, що президент Володимир Зеленський продовжує закликати західних союзників посилити підтримку протиповітряної оборони України, і вкотре він нагадав про цю необхідність після того, як десятки російських ракет вразили українські міста та селища.

Команда CNN опублікувала коментарі бабусі пораненої внаслідок ранкового обстрілу дівчини. Повідомляється, що жінка похилого віку дізналася про те, що сталося, через інтернет, і тут же кинулася до багатоквартирного будинку.

Журналісти пишуть, що вона плакала, спостерігаючи, як рятувальники намагаються врятувати її невістку.

– Немає нічого гіршого, ніж втратити близьких. Чим ми це заслужили? – сказала вона.

У виданні зазначили, що величезний стовп диму продовжував підніматися від будівлі і за дві години після удару, тоді як майже всі вікна на верхньому поверсі були вибиті, а земля була вкрита уламками та викривленим металом.

CNN нагадує, що той же Шевченківський район столиці зазнав ракетного обстрілу на початку травня, а також ставав ціллю росіян у березні.

У WP тим часом поспілкувалися з одним із мешканців постраждалого будинку – 55-річним Олексієм Бразицьким, який стояв біля обстріляної будівлі з пов’язкою на голові.

Він розповів журналістам, що перші два вибухи розбудили його одразу після 6 ранку, він вийшов на балкон, щоб оцінити збитки, а коли прогримів третій вибух – він виявився ближчим за попередні.

Ударною хвилею вибило вікна у квартирі Олексія, скло лопнуло та порізало його обличчя.

Чоловік повідомив, що він родом із тимчасово окупованого Донецька. Через війну, розв’язану РФ у 2014 році, йому довелося втекти з дому вісім років тому.

Він сказав, що знає, що поблизу знаходиться завод, який може стати ціллю ударів РФ у Києві, але також підозрює російські сили в навмисних нападах на мирних жителів.

Бразицький наголосив, що у його рідному місті росіяни стріляють по цивільних будівлях.

– Вони, мабуть, роблять те саме й тут, – резюмував він.

Джерело: FT, The Telegraph, The Guardian, CNN, WP

Фото: Віталій Кличко