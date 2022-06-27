Бьет авиация и артиллерия: РФ пытается заблокировать Лисичанск – ВСУ
В течение суток российская штурмовая авиация нанесла авиаудар в районе Лисичанска Луганской области.
Город оккупанты пытаются блокировать с юга при поддержке артиллерии.
Под вражеским огнем находится гражданская и военная инфраструктура в районах населенных пунктов Лисичанск, Волчеяровка, Лоскутовка и Верхнекаменка.
По состоянию на 27 июня продолжаются боевые действия в районе Волчаяровки.
Вблизи Верхнекаменки Силы обороны нанесли врагу значительные потери и заставили их отойти.
Не имели за сутки успеха россияне также во время штурма в районе Дементиевки и Питомника на Харьковском направлении.
Кроме того, украинские защитники остановили и заставили врага отойти во время наступления в районе Берестового и Вершины на Бахмутском направлении.
Теперь армия РФ обустраивает новые позиции, в том числе, блокпостов в районе Николаевки.
Отразили штурм российских военных ВСУ еще и в направлении Клинового. А вблизи Спорного и Яковлевки выявили и обезвредили диверсионно-разведывательную группу.
Подавили попытку врага продвинуться украинские военные и вблизи Марьинки.
Несколько удачных авиаударов по скоплениям врага украинская авиация нанесла на Южнобужском направлении.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 124-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Сергей Гайдай