Б’є авіація та артилерія: РФ намагається заблокувати Лисичанськ – ЗСУ

Червень, 27 в 8:17

Упродовж доби російська штурмова авіація завдала авіаудару в районі Лисичанська Луганської області.

Місто окупанти намагаються блокувати з півдня за підтримки артилерії.

Під ворожим вогнем перебуває цивільна та військова інфраструктура в районах населених пунктів Лисичанськ, Вовчоярівка, Лоскутівка та Верхньокам’янка.

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Станом на 27 червня тривають бойові дії в районі Вовчоярівки.

Поблизу Верхньокам’янки Сили оборони завдали ворогу значних втрат та змусили їх відійти.

Не мали упродовж доби успіху росіяни також під час штурму в районі Дементіївки та Питомника на Харківському напрямку.

Крім того, українські захисники зупинили та змусили ворога відійти під час наступу в районі Берестового та Вершини на Бахмутському напрямку.

Тепер армія РФ проводить облаштування нових позицій, зокрема, блокпостів у районі Миколаївки.

Відбили штурм російських військових ЗСУ ще й у напрямку Клинового. А поблизу Спірного та Яковлівки виявили та знешкодили диверсійно-розвідувальні групу.

Придушили спробу ворога просунутись українські військові й поблизу Мар’їнки.

Кількох вдалих авіаударів по скупченнях ворога українська авіація завдала на Південнобузькому напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 124-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Сергій Гайдай