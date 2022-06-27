Б’є авіація та артилерія: РФ намагається заблокувати Лисичанськ – ЗСУ
Упродовж доби російська штурмова авіація завдала авіаудару в районі Лисичанська Луганської області.
Місто окупанти намагаються блокувати з півдня за підтримки артилерії.
Під ворожим вогнем перебуває цивільна та військова інфраструктура в районах населених пунктів Лисичанськ, Вовчоярівка, Лоскутівка та Верхньокам’янка.
Станом на 27 червня тривають бойові дії в районі Вовчоярівки.
Поблизу Верхньокам’янки Сили оборони завдали ворогу значних втрат та змусили їх відійти.
Не мали упродовж доби успіху росіяни також під час штурму в районі Дементіївки та Питомника на Харківському напрямку.
Крім того, українські захисники зупинили та змусили ворога відійти під час наступу в районі Берестового та Вершини на Бахмутському напрямку.
Тепер армія РФ проводить облаштування нових позицій, зокрема, блокпостів у районі Миколаївки.
Відбили штурм російських військових ЗСУ ще й у напрямку Клинового. А поблизу Спірного та Яковлівки виявили та знешкодили диверсійно-розвідувальні групу.
Придушили спробу ворога просунутись українські військові й поблизу Мар’їнки.
Кількох вдалих авіаударів по скупченнях ворога українська авіація завдала на Південнобузькому напрямку.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 124-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: Сергій Гайдай