РФ ударила ракетами из Ту-22М по Одесской области. Среди пострадавших – ребенок
Российские военные нанесли ракетный удар по жилому кварталу одного из поселков Одесской области.
Как отметили 27 июня в Оперативном командовании Юг, для этого захватчики применили самолеты стратегической авиации Ту-22М.
Ракетный удар нанес разрушения и спровоцировал возгорание нескольких жилых домов и хозяйственных построек ориентировочной площадью 500 м2.
По предварительной информации, пострадали шесть человек, среди них – один ребенок.
Борьба с огнем продолжается. Над ликвидацией работают 12 спасателей с привлечением трех единиц техники.
– Данные о масштабах разрушений и пострадавших уточняются, – отмечают в ОК Юг.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 124-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ОК Юг