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Факты / Украина

РФ ударила ракетами из Ту-22М по Одесской области. Среди пострадавших – ребенок

Татьяна Забожко, редактор ленты
Российские Ту-22М3
Фото: Depositphotos

Российские военные нанесли ракетный удар по жилому кварталу одного из поселков Одесской области.

Как отметили 27 июня в Оперативном командовании Юг, для этого захватчики применили самолеты стратегической авиации Ту-22М.

Ракетный удар нанес разрушения и спровоцировал возгорание нескольких жилых домов и хозяйственных построек ориентировочной площадью 500 м2.

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По предварительной информации, пострадали шесть человек, среди них – один ребенок.

Борьба с огнем продолжается. Над ликвидацией работают 12 спасателей с привлечением трех единиц техники.

– Данные о масштабах разрушений и пострадавших уточняются, – отмечают в ОК Юг.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 124-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг

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