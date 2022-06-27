РФ ударила ракетами із Ту-22М по Одещині. Серед постраждалих – дитина
Російські військові завдали ракетного удару по житловому кварталу одного з селищ Одеської області.
Як зауважили 27 червня в Оперативному командуванні Південь, для цього загарбники застосували літаки стратегічної авіації Ту-22М.
Ракетний удар завдав руйнувань та спровокував займання кількох житлових будинків та господарчих споруд орієнтовною площею 500 м2.
За попередньою інформацією, постраждали шестеро осіб, серед них – одна дитина.
Боротьба з вогнем триває. Над ліквідацією працюють 12 рятувальнів із залученням трьох одиниць техніки.
– Дані щодо масштабів руйнувань та постраждалих уточнюються, – зазначають в ОК Південь.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 124-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: ОК Південь