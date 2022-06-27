Июнь, 27 в 13:39

В Украине развенчали российский фейк о сержанте Краснове, которого пропагандисты пытались “героизировать”.

Об этом сообщил представитель Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

По сообщениям российской пропаганды, этот солдат якобы уничтожил более 20 украинских воинов и спас своих товарищей из подбитого БМП.

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Однако оказалось, что он никого не уничтожал и не спасал. Единственное его “геройство” – ему удалось выжить в результате атаки ВСУ, в отличие от остальных членов экипажа.

Об этом СБУ стало известно из перехваченного разговора сержанта с его родными.

– Да не было такого вообще! Такого вообще не было! Просто, когда подвели машину, я вытаскивал трупы и все, – признался оккупант жене.

В СБУ добавили, что, судя по всему, выжить в бою с украинскими защитниками – это огромное достижение для армии россиян, поэтому его историю отдали кремлевским пропагандистам.

Недавно СБУ по секретным каналам связи перехватила новую методику ФСБ для российских чиновников, артистов и спортсменов с примечанием “к неукоснительному использованию”, в которой учат правильно хвалить диктатора Владимира Путина и говорить о войне России в Украине.

Источник: СБУ