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Факты / Украина

Правильно хвалить Путина и войну в Украине: СБУ перехватила методичку ФСБ

Валентина Летяк, редактор ленты
ФСБ
Фото: Depositphotos

СБУ секретными каналами связи перехватила новую методику ФСБ для российских чиновников, артистов и спортсменов с примечанием “к неукоснительному использованию”, в которой учат правильно хвалить диктатора Владимира Путина и говорить о войне России в Украине.

Российские спецслужбы настоятельно советуют хвалить президента за то, что тот “не допустил войны на территории РФ, которой так хотел Запад”, и “лично защитил Россию от уничтожения, а россиян – от стояния на коленях”.

Для убедительности ФСБ приводит статистику якобы о заоблачной поддержке кремлевского диктатора.

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По данным следствия, он курировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях.

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