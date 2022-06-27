Червень, 27 в 13:39

В Україні розвінчали російський фейк про сержанта Краснова, якого пропагандисти намагалися “героїзувати”.

Про це повідомив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

За повідомленнями російської пропаганди, цей вояка нібито знищив понад 20 українських воїнів і врятував своїх товаришів із підбитого БМП.

Зараз дивляться

Однак виявилося, що він нікого не знищував і не рятував. Єдине його “геройство” – йому вдалося вижити внаслідок атаки ЗСУ, на відміну від решти членів екіпажу.

Про це СБУ стало відомо із перехопленої розмови сержанта з його рідними.

– Та не було такого взагалі! Такого взагалі не було! Просто, коли підбили машину я витягував трупи і все, – зізнався окупант дружині.

В СБУ додали, що судячи з усього, вижити у бою з українськими захисниками – це величезне досягнення для армії росіян, тому його історію віддали кремлівським пропагандистам.

Нещодавно СБУ секретними каналами зв’язку перехопила нову методичку ФСБ для російських чиновників, артистів та спортсменів з приміткою “до неухильного використання”, в якій вчать правильно хвалити диктатора Володимира Путіна та говорити про війну Росії в Україні.

Джерело: СБУ