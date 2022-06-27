Июнь, 27 в 10:31

Температура в домах киевлян в течение отопительного сезона 2022-2023 может быть несколько ниже, чем обычно.

Об этом в эфире национального марафона сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

– Вопрос отопительного сезона – очень актуален. Мы сотрудничаем с государством по этому вопросу, потому что город зависит от газо- и энергоснабжения. Интересует нас, как и каждого жителя, также цена на газ, – сказал мэр столицы.

Отопительный сезон, говорит Виталий Кличко, будет непростым, что, в частности, может сказаться на температуре в домах.

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– Температура в домах киевлян может быть несколько ниже, чем обычно. Сейчас мы делаем все, чтобы подготовиться к зиме, использовать современные технологии. Но все остальные вопросы лежат в государственной плоскости. Надеемся на своевременную поставку энергоносителей, а мы уже будем предоставлять услуги, – отметил городской глава Киева.

23 июня министр развития общин и территорий Алексей Чернышев отметил, что отопительный сезон в Украине начнется вовремя, тарифы на тепло не изменятся, но украинцам придется отвыкнуть жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу.

По его словам, оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18-20 градусов, но ни в коем случае не ниже 16, как и в экономных странах развитой Европы.