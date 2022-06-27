Температура в оселях киян може бути нижчою – Кличко про опалювальний сезон

Червень, 27 в 10:31

Температура в оселях киян протягом опалювального сезону 2022-2023 може бути трохи нижчою, ніж зазвичай.

Про це в ефірі національного марафону повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

– Питання опалювального сезону – дуже актуальне. Ми співпрацюємо з державою з цього питання, тому що місто залежить від газо- та енергопостачання. Цікавить нас, як і кожного жителя, також ціна на газ, – сказав мер столиці.

Опалювальний сезон, каже Віталій Кличко, буде непростим, що, зокрема, може позначитись на температурі в оселях.

Зараз дивляться

– Температура в оселях може бути трохи нижчою, ніж зазвичай. Зараз ми робимо все для того, щоб підготуватись до зими, використовувати сучасні технології. Але всі інші питання лежать у державній площині. Сподіваємось на вчасне постачання енергоносіїв, а ми вже надаватимемо послуги, – зазначив міський голова Києва.

23 червня міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов зазначив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно, тарифи на тепло не зміняться, але українцям доведеться відвикнути жити взимку з відчиненими вікнами та обігрівати вулицю.

За його словами, оптимальна температура в оселі має коливатися в межах 18-20 градусів, але в жодному разі не нижче 16, як і в ощадливих країнах розвинутої Європи.