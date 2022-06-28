В Кабмине объяснили, какие изменения коснутся украинцев по выплатам безработицы

Июнь, 28 в 8:02

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко в эфире Єдиних новин разъяснила изменения порядка выплат по безработице и государственной политике в сфере занятости.

– По состоянию на 27 июня, в Государственной службе занятости зарегистрировано 320 тысяч безработных. Если мы смотрим с начала года, то статус безработных получили 355 тысяч человек, с начала военных действий – 242 тысячи человек, из которых 28 тысяч – это внутренне перемещенные лица, – проинформировала Свириденко.

Изменения порядка выплат по безработице заключаются в том, что люди, зарегистрированные в Госслужбе занятости, находящиеся за границей более 30 дней, получают выплату по безработице только в течение 30 дней.

– После того, как человек уже не вернулся, а решил для себя определенное время находиться за границей, такая выплата по безработице прекращается, – сказала Свириденко.

Она объяснила, что это связано с тем, что главная функция центра занятости – не выплаты, а функция поиска работы.

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– Если человек находится за границей, то с большой вероятностью он ищет там работу. Потому, конечно, по возвращении человек будет поставлен на учет при желании. Мы снова сможем восстановить функцию поиска работы и предоставить особе вакансии, которые есть в базе данных центра занятости, – сказала Свириденко.

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По словам Свириденко, человеку может быть предложена работа исходя из опыта и образования. Второй вариант работы – это общественно полезные или общественные работы.

– Их не нужно воспринимать как общественные работы в классическом понимании. Это список работ, который будет определяться военно-гражданскими администрациями. Если посмотреть на выплату по безработице, то в среднем это 4870 грн. А мы говорим, что общественные работы должны стоить не менее 6500 грн. для человека. Поэтому это альтернатива тем, кто действительно хочет работать, — акцентировала Свириденко.

Она добавила, что также реализуется программа для внутренне перемещенных лиц, вынужденных покинуть фронтовые и прифронтовые регионы Украины и переехать в более безопасные места.