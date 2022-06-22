Июнь, 22 в 19:14

В Польше остро встал дефицит учителей, поскольку с 1 сентября в польские школы пойдет по меньшей мере 400 тыс. детей из Украины. Это вдвое больше, чем сейчас. А учитывая, что количество беженцев может увеличиться, проблем с учителями не избежать.

Дело в том, что украинские классы откроют, заявил заместитель министра образования и науки Польши Томаш Ржимковский, но в них некому преподавать украинский язык.

Поэтому правительство планирует принять закон, который разрешит работать находящимся в Польше украинским учителям, ведь двуязычных педагогов в стране нет.

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Напомним, что в Европе украинские дети могут учиться в школах бесплатно. Если украинский ребенок был принят в польскую или чешскую школу, он не обязан посещать дистанционное обучение в украинской школе. Время обучения будет засчитываться в целом, независимо от того, где и сколько ребенок учился.

Финансовая помощь

Немецкая благотворительная организация Diakonie Katastrophenhilfe основала программу финансовой помощи украинцам, которые выехали в Польшу из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Подавшие заявку на помощь получат выплату в размере 700 злотых (около 4 593 грн) на человека и 600 злотых (3 869 грн) на каждого другого члена семьи ежемесячно. Выплаты будут производить не менее трех месяцев.

В приоритете на денежную помощь — украинцы, которые в ней особенно нуждаются. Поэтому регистрация в программе не гарантирует, что выплату назначат.

Источник: gazetawroclawska.pl