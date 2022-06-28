У Кабміні пояснили, які оновлення торкнуться українців щодо виплат по безробіттю

Червень, 28 в 8:02

Перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко в ефірі Єдиних новин роз’яснила щодо оновлення порядку виплат із безробіття та про державну політику у сфері зайнятості.

– Станом на 27 червня у Державній службі зайнятості зареєстровано 320 тисяч безробітних. Якщо ми дивимося з початку року, то статус безробітних отримали 355 тисяч осіб, з початку військових дій – 242 тисячі осіб, з яких 28 тисяч – це внутрішньо переміщені особи, – говорить Свириденко.

Зміни порядку виплат із безробіття полягають в тому, що люди, зареєстровані у Держслужбі зайнятості, які перебувають за кордоном більше 30 днів, отримують виплату із безробіття лише протягом 30 днів.

– Після того, як людина вже не повернулася, а вирішила для себе певний час перебувати за кордоном, така виплата із безробіття припиняється, – сказала Свириденко.

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Вона пояснила, що це пов’язано з тим, що головна функція центру зайнятості – не виплатна, а функція пошуку роботи.

Зараз дивляться

– Якщо людина перебуває за кордоном, то з великою ймовірністю вона шукає там роботу. Тому, звичайно, по поверненні вона буде поставлена на облік за бажання. Ми знову зможемо відновити функцію пошуку роботи і надати їй вакансії, які є в базі даних центру зайнятості, – сказала Свириденко.

За словами Свириденко, людині може бути запропонована робота, з огляду на досвід та освіту. Другий варіант роботи – це суспільно корисні або громадські роботи.

– Їх не треба сприймати як громадські роботи в класичному розумінні. Це перелік робіт, який буде визначатися військово-цивільними адміністраціями. Якщо подивитися на виплату по безробіттю, в середньому це 4870 грн. А ми кажемо, що громадські роботи мають коштувати щонайменше 6500 грн для людини. Тому це альтернатива для тих, хто дійсно хоче працювати, – акцентувала Свириденко.

Вона додала, що також реалізовується програма для внутрішньо переміщених осіб, які вимушені були залишити фронтові та прифронтові регіони країни і переїхати у більш безпечні місця.