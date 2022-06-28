Июнь, 28 в 11:00

28 июня в продаже появилась новая марка от Укрпочты “Украинская мечта”. Общий тираж 3 млн штук.

Как киевляне отреагировали на патриотическую новинку – эксклюзивно на Фактах ICTV.

На презентацию новой марки жители столицы пришли с самого утра, многие в очереди за “Украинской мечтой” уже с 5.00. Людей вносят в специальные списки, чтобы не было толпы внутри здания, где можно приобрести марку. Все очень организованно.

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София Кравчук.

Основой эскизов почтовой марки “Украинская мечта”, конвертов, карт и штемпелей стал рисунок одиннадцатилетней Софии Кравчук из города Любомль Волынской области.

А сегодня девочка первой написала свою мечту на баннере.

Комплект из двух блоков, 5 конвертов и 5 открыток стоит 240 грн (лист марок – 72 грн).

Глава Укрпочты Игорь Смелянский верит, что марка будет очень популярна, ведь впервые она – положительная.

С 5 утра в очереди: киевляне устроили “охоту” на марку Украинская мечта / 6 фотографий

Напомним, что один человек может купить не больше 2 марок, 5 конвертов, 5 открыток.

Справка. Тираж посвящен крупнейшему в мире самолету Ан-225 Мрия, который российские оккупанты уничтожили еще в начале полномасштабного вторжения на территорию Украины. Это произошло во время боев за аэродром в Гостомеле.