Май, 28 в 11:00

В государственном предприятии Антонов опровергли информацию о якобы утилизации агрегатов самолета Ан-225 Мрия, который был уничтожен российскими войсками в конце февраля этого года.

Как уточнили в пресс-службе, предприятие сейчас сотрудничает со следствием, которое собирает доказательства преступлений РФ на территории Украины.

– В сети интернет широко распространяется ложная информация о “вывозе из аэропорта Киев-Антонов-2 агрегатов самолета Ан-225 Мрия с целью их дальнейшей утилизации”. Подчеркиваем, что ГП Антонов тесно сотрудничает с правоохранительными, следственными органами Украины в направлении сбора доказательств преступлений, совершенных российскими оккупантами, — отмечается в заявлении, обнародованном на Facebook-странице предприятия.

В пресс-службе подчеркнули, что видеозапись, ставшая основой для ложной информации об утилизации самолета, была снята “пиратским способом”.

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– Видео, послужившее основой для распространения указанной недостоверной информации, было снято “пиратским” способом и распространено без согласования с ГП Антонов и соответствующими государственными органами, — подчеркивается в заявлении.

Предприятие призывает не распространять данные из непроверенных источников.

Речь идет о видео, распространенном в социальных сетях 26 мая. На нем показаны кадры якобы вывоза из ангара в Гостомеле агрегатов самолета Ан-225 Мрия. Видеозапись сопровождалась утверждением, что это делается якобы с целью дальнейшей утилизации.

Как известно, российские оккупанты уничтожили самый большой в мире самолет Ан-225 Мрия еще в начале полномасштабного вторжения на территорию Украины. Это произошло во время боев за аэродром в Гостомеле.

Как объясняли в Укроборонпроме, на момент вторжения Ан-225 Мрия находился на ремонте, поэтому не успел вылететь из Украины. Сообщалось, что самолет после ремонта двигателя должен был вылететь из Гостомеля утром 24 февраля, но в этот день началась полномасштабная война.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина должна построить новый самолет Мрия в память о погибших на войне летчиках.

Источник: ГП Антонов

Фото: ГП Антонов