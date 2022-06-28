Червень, 28 в 11:00

28 червня в обігу з’явилася нова марка від Укрпошти “Українська мрія”. Загальний тираж 3 млн штук.

Як кияни відреагували на патріотичну новинку – ексклюзивно на Фактах ICTV.

На презентацію нової марки жителі столиці прийшли з самого ранку, багато хто у черзі за “Українською мрією” ще з 5.00. Людей вносять до спеціальних списків, аби не було натовпу всередині будівлі, де можна придбати марку. Все дуже організовано.

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Основою ескізів поштової марки “Українська мрія”, конвертів, карток та штемпелів став малюнок одинадцятирічної Софії Кравчук із м. Любомль Волинської області.

А сьогодні дівчинка першою написала свою мрію на банері.

Комплект із двох блоків, 5 конвертів і 5 листівок коштує 240 грн (аркуш марок – 72 грн).

Очільник Укрпошти Ігор Смілянський вірить , що марка буде вкрай популярна, адже вперше вона – позитивна.

З 5 ранку у черзі: кияни влаштували “полювання” на марку Українська мрія / 6 фотографий

Нагадаємо, що одна людина може купити не більше 2 марок, 5 конвертів, 5 листівок.

Довідка. Тираж присвячений найбільшому у світі літаку Ан-225 Мрія, який російські окупанти знищили ще на початку повномасштабного вторгнення на територію України. Це сталося під час боїв за аеродром у Гостомелі.

Фото: Ольга Чайко