Июнь, 29 в 12:54

Мошенники придумали новую преступную схему для присвоения денег украинцев под видом соцвыплат от ЕС. Таким образом им удалось украсть 100 млн грн с банковских счетов граждан, сообщает пресс-служба Киберполиции.

– Злоумышленники создали более 400 фишинговых ссылок для получения данных банковских карт граждан и присвоения денег с их счетов. За совершенное фигурантам может грозить до 15 лет за решеткой, – говорится в сообщении.

Как уточняется, девять человек создали и администрировали более 400 фейковых вебресурсов для получения банковских данных граждан.

Они предлагали украинцам сформировать через сайты заявку для выплаты денежной помощи от стран ЕС. Потерпевшие переходили по фишинговым ссылкам и проходили опрос, отмечая реквизиты своих банковских карт.

Сейчас смотрят

После получения банковских данных злоумышленники осуществляли несанкционированное вмешательство в онлайн-банкинг и выводили деньги со счетов граждан.

НБУ удалось выяснить, что обманутыми оказались более 5 тыс. человек.

Правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов. Удалось изъять компьютерную технику, банковские карты, мобильные телефоны и деньги, полученные преступным путем.

Открыто уголовное производство за мошенничество и несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей (ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 361). Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании мер фигурантам.

Украинцев призывают получать информацию о финансовых выплатах только из официальных источников, не переходить по сомнительным ссылкам и ни в коем случае не сообщать конфиденциальную, в частности банковскую, информацию посторонним лицам или указывать такие данные на подозрительных ресурсах.