Червень, 29 в 12:54

Шахраї вигадали нову злочинну схему для присвоєння грошей українців під виглядом соцвиплат від ЄС. Таким чином їм вдалося вкрасти 100 млн грн із банківських рахунків громадян, повідомляє пресслужба Кіберполіції.

– Зловмисники створили понад 400 фішингових посилань для отримання даних банківських карток громадян та присвоєння грошей з їх рахунків. За вчинене фігурантам може загрожувати до 15 років за ґратами, – йдеться у повідомленні.

Як уточнюється, дев’ять осіб створили та адміністрували понад 400 фейкових вебресурсів для отримання банківських даних громадян.

Вони пропонували українцям сформувати через сайти заявку на виплату грошової допомоги від країн ЄС. Потерпілі переходили за фішинговими посиланнями та проходили опитування, відзначаючи реквізити своїх банківських карток.

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Після отримання банківських даних зловмисники здійснювали несанкціоноване втручання у онлайн-банкінг та виводили гроші з рахунків громадян.

НБУ вдалося з’ясувати, що ошуканими виявилися понад 5 тис. осіб.

Правоохоронці провели обшуки на місцях проживання фігурантів. Вдалося вилучити комп’ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони та гроші, отримані злочинним шляхом.

Відкрито кримінальне провадження за шахрайство та несанкціоноване втручання у роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж (ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 361). Вирішується питання про оголошення підозри та обрання заходів фігурантам.

Українців закликають отримувати інформацію про фінансові виплати лише з офіційних джерел, не переходити за сумнівними посиланнями та в жодному разі не повідомляти конфіденційну, зокрема банківську, інформацію стороннім особам або вказувати такі дані на підозрілих ресурсах.