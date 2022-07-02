Июль, 01 в 23:23

Правитель Беларуси Александр Лукашенко манипулирует президентом РФ Владимиром Путиным, организовав операцию по дезинформации, создав тем самым угрозу вторжения со стороны Беларуси.

С такой оценкой выступил советник руководителия Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире с российским правозащитником Марком Фейгиным.

— Режим Лукашенко крутит с путинским режимом грандиозную операцию по дезинформации, которая называется “угроза вторжения с белорусской стороны”. Реальной угрозы нет. Для того чтобы её создать, белорусская армия не менее месяца-полутора должна мобилизовываться. Она не способна сделать это без российских войск. Российских войск в Беларуси нет, есть только обслуживающий персонал комплексов Искандер, их охрана и обслуживающий персонал станций радио-технической разведки и аэродромов с авиацией, — сказал он.

Арестович считает, что все истории про угрозу вторжения Беларуси сейчас являются “одним из самых попсовых мемов этой войны”.

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Он добавил, что если оценка рисков вторжения со стороны Беларуси будет повышена, то он даст знак аудитории.

— Угрозы вторжения со стороны Беларуси в ближайшие недели нет. Когда будет, то я одену черное, буду усиленно подмигивать и скажу “крайне высокая вероятность”. Вот когда я произнесу эти слова, знайте, что все таки да, — сказал Арестович.

Ранее военный эксперт и аналитик Олег Жданов объяснил, что вторжение со стороны Беларуси станет возможным не раньше августа.

Источник: Фейгин Live