Липень, 01 в 23:23

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко маніпулює президентом РФ Володимиром Путіним, організувавши операцію з дезінформації, створивши тим самим загрозу вторгнення з боку Білорусі.

З такою оцінкою виступив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі з російським правозахисником Марком Фейгіним.

– Режим Лукашенка крутить із путінським режимом грандіозну операцію з дезінформації, яка називається “загроза вторгнення з білоруського боку”. Реальної загрози немає. Для того, щоб її створити, білоруська армія не менше місяця-півтора повинна мобілізуватися. Вона не здатна зробити це без російських військ. Російських військ у Білорусі немає, є лише обслуговуючий персонал комплексів Іскандер, їх охорона та обслуговуючий персонал станцій радіотехнічної розвідки та аеродромів з авіацією, – сказав він.

Арестович вважає, що всі історії про загрозу вторгнення Білорусі зараз є “одним із найпопсовіших мемів цієї війни”.

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Він додав, що якщо оцінку ризиків вторгнення з боку Білорусі буде підвищено, то він дасть знак аудиторії.

– Загрози вторгнення з боку Білорусі у найближчі тижні немає. Коли буде, то я одягну чорне, посилено підморгуватиму і скажу “вкрай висока ймовірність”. Ось коли я вимовлю ці слова, знайте, що так, — сказав Арестович.

Раніше військовий експерт та аналітик Олег Жданов пояснив, що вторгнення з боку Білорусі стане можливим не раніше серпня.

Джерело: Фейгин Live