Июнь, 30 в 18:25

Угроза вторжения совместных сил Беларуси и России на север Украины, судя по всему, откладывается до середины августа.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов на своем Youtube-канале.

Опираясь на данные из открытых источников, военный эксперт отметил, что сейчас недалеко от границ Украины в Беларуси находится шесть батальонов. Однако отметил, что это именно батальоны, а не батальоно-тактические группы.

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— То есть не усиленная группировка, не ударная группировка, чтобы начинать вторжение белоруских войск на территорию Украины, — объяснил он.

По словам Жданова, в действиях на территории Беларуси продолжаются армейские процессы, но они носят противоречивый характер.

— Продолжается отгрузка боеприпасов (Беларуси, — Ред.) для сил РФ. Продолжается снятие техники с хранения на территории Беларуси и передача ВС РФ. То есть, с одной стороны, подготовка армии к войне, с другой стороны, передача боеприпасов, которыми должна воевать армия, соседнему государству (России, — Ред.), — объяснил он.

Жданов добавил, что в России формируют третий армейский корпус ВС РФ в Мулино, в Нижегородской области на базе первой танковой армии. По его словам, корпус будет преимущественно танковый, но при этом будет 200 танков и 400 БМП, а общая численность корпуса будет составлять 15,5 тыс.

— Планируется его формирование до середины августа. Почему рассказываю о корпусе? Потому что появилась информация, что именно этот корпус будет формироваться в основном наемниками, и, скорее всего, предполагается, что он будет переброшен на территорию Беларуси и оттуда попытается вторгнуться вместе с вооруженными силами Беларуси на нашу территорию. Негативное то, что возвращается опять угроза наступления с севера, а позитивное то, что эта угроза будет не раньше середины августа, — сказал военный эксперт.

По его мнению, эти данные дают Вооруженным силам Украины отсрочку до середины августа и надежду на то, что армия Беларуси не будет осуществлять вторжение самостоятельно.

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что наступательные действия со стороны России на Юге Украины могут закончиться ближе к концу августа, так как в первой половине сентября оккупанты хотят провести “референдум” в Херсоне, что потребует от врага встать в оборону.

Смотрите интерактивную онлайн-карту боевых действий в Украине.

Источник: Олег Жданов