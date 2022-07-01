Катери, ЗРК та крейсер Москва: Росія втратила на Острові Зміїний понад $900 млн

Липень, 01 в 18:03

Російські війська втратили на острові Зміїний та в навколишніх водах техніки на понад $915 млн.

Найбільшою втратою окупаційної армії став флагман Чорноморського флоту ракетний крейсер Москва вартістю $750 млн. Він брав участь в окупації Зміїного, а 13 квітня був знищений ЗСУ і затонув через день.

На острові було розбито щонайменше вісім зенітних комплексів типу Тор, Панцир та Стріла загальною вартістю понад $100 млн та чотири плавзасоби різних класів загальною вартістю близько $50 млн.

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17 червня ЗСУ ліквідували рятувальне буксирне судно Василь Бех, спущене на воду лише шість років тому. На борту корабля був ЗРК Тор.

Крім того, РФ втратила на Зміїному три зенітних ракетно-гарматних комплекси Панцир С1.

– Загальна оцінка знищеної на Зміїному та в навколишніх водах техніки сягає $915 млн. Враховано лише відомі та підтверджені втрати – перелік може не бути вичерпним, – пише Forbes.

Джерело: Forbes

Фото: УНІАН; Forbes