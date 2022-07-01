Июль, 01 в 17:34

Российский агрессор рассказал своей матери о том, что военные в его подразделении массово пытаются уволиться из армии.

Это следует из перехвата, опубликованного ГУР 1 июля.

Так, оккупант сообщил матери, что недавно написал рапорт на увольнение из армии. То же самое, по его словам, сделали другие военные из его подразделения – они передали документы старшему офицеру.

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– Там одному полкану (полковнику). Стопка у него здоровая набралась. Только могу сказать – это точно. Все практически написали отказ. Вчера сказали, что в штаб армии отдадут, а там будет видно, – пояснил он.

Мать же в ответ рассказала о прочитанных ею новостях из одного из Telegram-каналов – там говорилось, что 800 военных РФ отказались участвовать в боевых действиях из-за низкого морально-психологического духа.

Она добавила, что оставила обращение на сайте Минобороны РФ и отметила, что если ответ не придет, собирается обратиться еще в военную прокуратуру, а также поискать юриста.