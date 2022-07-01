Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир

Народ уже все: оккупант рассказал об отказах военных от выполнения приказов и службы

Анастасия Гевко, редактор ленты
Народ уже все: оккупант рассказал об отказах военных от выполнения приказов и службы
Фото: Depositphotos

Российский агрессор рассказал своей матери о том, что военные в его подразделении массово пытаются уволиться из армии. 

Это следует из перехвата, опубликованного ГУР 1 июля. 

Так, оккупант сообщил матери, что недавно написал рапорт на увольнение из армии. То же самое, по его словам, сделали другие военные из его подразделения – они передали документы старшему офицеру.

Сейчас смотрят

– Там одному полкану (полковнику). Стопка у него здоровая набралась. Только могу сказать – это точно. Все практически написали отказ. Вчера сказали, что в штаб армии отдадут, а там будет видно, – пояснил он.

Мать же в ответ рассказала о прочитанных ею новостях из одного из Telegram-каналов – там говорилось, что 800 военных РФ отказались участвовать в боевых действиях из-за низкого морально-психологического духа. 

Она добавила, что оставила обращение на сайте Минобороны РФ и отметила, что если ответ не придет, собирается обратиться еще в военную прокуратуру, а также поискать юриста.

– Не надо нанимать. Сейчас все решим. Народ уже все – бунтует. Отказывается выполнять приказы, – возразил сын.

Читайте
Обстрелы Одесчины и Николаева: что происходит на 128 сутки войны

Источник: ГУР
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка