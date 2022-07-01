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Факты / Украина / Общество
Юля Захарченко |
Обстрелы Харькова и освобождение острова Змеиный: что происходит на 128 сутки войны (онлайн)

Обстрелы Харькова и освобождение острова Змеиный: что происходит на 128 сутки войны (онлайн)

США в ближайшие дни объявят о выделении нового транша военной помощи Украине на $800 миллионов.

Великобритания выделит Украине дополнительный пакет военной помощи на 1 млрд фунтов стерлингов для наступательных действий. Туда войдут системы ПВО, БПЛА, радиоэлектронной борьбы и снаряжение для военных.

Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией, а также запускает процедуру торгового эмбарго.

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00:48 - 01 июля

Ситуация в Донецкой и Луганской областях остается очень сложной. Армия России использует все свои ресурсы в технике и живой силе для разрушения восточных регионов Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

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00:36 - 01 июля

В Киеве 10-летняя чемпионка мира по шашкам собирает деньги для ВСУ уличными партиями.

– Вдохновляющий пример для тех, кто не знает, чем помочь Украине и армии победить в этой войне. Занимаясь любимым делом, вы можете сделать очень многое, – прокомментировал вице-президент Федерации шашек Киева Виктор Коваленко.

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00:04 - 01 июля

Харьков. Несколько мощных взрывов. Местных жителей призывают оставаться в укрытиях или бомбоубежищах.

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00:03 - 01 июля

Главное за прошедший день полномасштабной войны в Украине.

ВСУ освободили Змеиный остров от оккупантов.

Под Мариуполем на мине взорвался десантный российский катер Д-106.

ВСУ освободили село Потемкино в Херсонской области.

США в ближайшие дни объявят о выделении нового транша военной помощи Украине на $800 млн.

Великобритания выделит Украине дополнительный пакет военной помощи для наступательных действий на 1 млрд фунтов стерлингов. Туда войдут системы ПВО, БПЛА, радиоэлектронной борьбы и снаряжение для военных.

Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией, а также запускает процедуру торгового эмбарго.

Спасатели обнаружили 22 фрагмента тел во время разборки завалов на территории ТЦ в Кременчуге.

Во Львове запретили деятельность УПЦ Московского патриархата.

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