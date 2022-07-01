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Главное за прошедший день полномасштабной войны в Украине.

ВСУ освободили Змеиный остров от оккупантов.

Под Мариуполем на мине взорвался десантный российский катер Д-106.

ВСУ освободили село Потемкино в Херсонской области.

США в ближайшие дни объявят о выделении нового транша военной помощи Украине на $800 млн.

Великобритания выделит Украине дополнительный пакет военной помощи для наступательных действий на 1 млрд фунтов стерлингов. Туда войдут системы ПВО, БПЛА, радиоэлектронной борьбы и снаряжение для военных.

Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией, а также запускает процедуру торгового эмбарго.

Спасатели обнаружили 22 фрагмента тел во время разборки завалов на территории ТЦ в Кременчуге.

Во Львове запретили деятельность УПЦ Московского патриархата.