Обстрелы Харькова и освобождение острова Змеиный: что происходит на 128 сутки войны (онлайн)
США в ближайшие дни объявят о выделении нового транша военной помощи Украине на $800 миллионов.
Великобритания выделит Украине дополнительный пакет военной помощи на 1 млрд фунтов стерлингов для наступательных действий. Туда войдут системы ПВО, БПЛА, радиоэлектронной борьбы и снаряжение для военных.
Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией, а также запускает процедуру торгового эмбарго.
Ситуация в Донецкой и Луганской областях остается очень сложной. Армия России использует все свои ресурсы в технике и живой силе для разрушения восточных регионов Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
В Киеве 10-летняя чемпионка мира по шашкам собирает деньги для ВСУ уличными партиями.
– Вдохновляющий пример для тех, кто не знает, чем помочь Украине и армии победить в этой войне. Занимаясь любимым делом, вы можете сделать очень многое, – прокомментировал вице-президент Федерации шашек Киева Виктор Коваленко.
Харьков. Несколько мощных взрывов. Местных жителей призывают оставаться в укрытиях или бомбоубежищах.
Главное за прошедший день полномасштабной войны в Украине.
ВСУ освободили Змеиный остров от оккупантов.
Под Мариуполем на мине взорвался десантный российский катер Д-106.
ВСУ освободили село Потемкино в Херсонской области.
США в ближайшие дни объявят о выделении нового транша военной помощи Украине на $800 млн.
Великобритания выделит Украине дополнительный пакет военной помощи для наступательных действий на 1 млрд фунтов стерлингов. Туда войдут системы ПВО, БПЛА, радиоэлектронной борьбы и снаряжение для военных.
Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией, а также запускает процедуру торгового эмбарго.
Спасатели обнаружили 22 фрагмента тел во время разборки завалов на территории ТЦ в Кременчуге.
Во Львове запретили деятельность УПЦ Московского патриархата.